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YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」が「50代主婦の花粉とホコリ対策｜置かない暮らし｜朝10分の拭き掃除ルーティン」を公開した。本動画では、花粉症でアレルギー体質だという50代主婦のルルが、掃除の手間を省くための「置かない暮らし」と、毎朝10分で完了する効率的な拭き掃除のルーティンを紹介している。



長毛種の猫と暮らすルルは、ホコリやハウスダストによる鼻水に悩まされていた。「掃除の手間はできるだけ減らしたい」という思いから、リビングにはソファを置かず、キッチンカウンターにも雑貨を配置しない空間作りを徹底している。朝の洗顔後、シートマスクをしたままの10分間を利用して掃除をスタート。「夜のうちに舞い降りて積もる」というキッチンのホコリを退治するため、無印良品の「アルカリ電解水」を使用する。水100%でありながら油汚れに強く、手によく馴染むグレーカラーの「あっちこっちふきん」で一気に拭き上げている。



さらに、ガラス扉や鏡の除菌にはアルコールを用い、五十肩を気にしながらも広範囲を拭き上げる様子を披露。蛇口などの光る部分を磨けば「お家全体が綺麗に見える」と独自のポイントを語った。また、ゴミ箱にキャスターを取り付け、指一本で動かせるようにする工夫も紹介している。



動画の終盤では、お気に入りの雑貨の扱い方について解説した。金色のクマの置物をあえて扉付きの棚に保管し、「ホコリが1ミリでもつくなんてちょっと耐えられない」と本音を漏らす。安全な場所に収納して拭き掃除を省く手法を「究極の過保護」「究極のズボラ管理術」と表現した。



アレルギー対策をきっかけに行き着いた空間作りと効率的な掃除術は、日々の家事負担を減らして機嫌よく過ごすためのヒントになりそうだ。