|auのキャリアメールを他社などに移行後も使えるサービス「auメール持ち運び」が自動解約される問題が発生！利用継続なら再び自分で申し込みが必要
KDDIは4日、携帯電話サービス「au」において提供している「@au.com」や「@ezweb.ne.jp」といったドメインによるメールサービス（いわゆる「キャリアメール」）のメールアドレスを他社を含めたau以外に移行した場合も利用できる「auメール持ち運び」において一部の利用者の自動解約が発生していることが判明したとお知らせしています。
なお、同一のメールアドレスで再度申込ができるようになっており、再度の申込期間は自動解約から31日後となる2026年4月1日（水）までとなっています。またメールサーバーに保存された過去のメールは確認できるとし、自動解約から再契約までの間に送られたメールは保存されていないということなのでご注意ください。
さらに自動解約となった利用者には3月1日にauメール持ち運びサービスで利用していたメールアドレス宛と、au ID会員情報に登録している連絡先メールアドレス宛てに「サービス自動解約のお知らせ」のメールを送付したということです。本件の問い合わせは http://kddi-l.jp/suQ より（AI：24時間、コミュニケーター：9〜20時）。同社では迷惑をかけたとして深く謝罪しています。
auメール持ち運びサービスはauにおいて提供している@au.comおよび@ezweb.ne.jpドメインのキャリアメールサービス「auメール」についてauの解約後も他の「UQ mobile」や「povo」を含めた携帯電話サービスに移行した後もこれらのauメールが利用できるようになるメールサービスです。
容量は400MB（5千件）まで無期限となっており、au Webメール登録済みかつauスマートパスプレミアムまたはauスマートパス（2020年9月30日新規加入受付終了）にau解約後も加入中の場合は1GB（2万件）まで無期限で保存できるとのこと。なお、UQ mobileメール（@uqmobile.jp）やビジネルメールアドレス（@xxx.biz.ezweb.ne.jp／@xxx.biz.au.com）は持ち運べないのでご注意ください。
今回、そんなauメール持ち運びサービスがauかんたん決済 クレジットカード支払いによる決済処理が正常に行われなかったことから自動的に解約になっているケースが発生していたということで、継続して利用するには自分で再び同一メールアドレスにて申し込む必要があるということです。また再度利用開始するまでの間に受信したメールは保存されていないということです。
記事執筆：memn0ck
