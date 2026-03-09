侍ジャパンは8日の豪州戦に逆転勝ちして1位突破を決めた

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が9日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、デコピンの“最新画像”を公開した。ファンにもお馴染みの愛犬だが、まさかの“やらかし”は「やってんな、デコピン」「デコピンまたやらかしてて爆笑した」「反省してる顔も可愛すぎる」とファンの笑いを呼んだ。

大谷はまず、目がえぐられたぬいぐるみの画像を公開。続いて、別の鼻がえぐられたぬいぐるみとともに、うつむき加減のデコピンとの3ショットをアップした。

侍ジャパンは前日8日の第6回ワールド・ベースボール・クラシック、1次ラウンドの豪州戦に4-3で逆転勝利し、プールC1位突破を決めた。この日は試合がなく、愛犬の最新の姿に癒やされている様子だ。

SNSでは「何かしょんぼりしてる？」「『やったのは俺だけど反省はしてない』って顔が完璧すぎる」「自分でやっといて、この表情はあざとい」「ぬいぐるみを壊して申し訳なさそうにしてる」「あるあるあるある！」「デコピンも反省ムード（あくまでムードのみ、またやる）」「デコピンもこんなイタズラするのね」「ぬいぐるみ破壊するデコピンめっちゃすき」「世界最強の二刀流も愛犬のいたずらには勝てないってのがまたほっこりする」と盛り上がっていた。（Full-Count編集部）