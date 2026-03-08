【USJ25周年】買うべき神グッズだらけ！ガチ勢が「可愛すぎて怒ってます」と総額5万円分を爆買い
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が「【USJ25周年】新グッズ全紹介＆ガチ勢が総額5万円買った結果」と題した動画を公開。USJの25周年を記念して発売された新作グッズを、ガチ勢ならではの目線で紹介している。
動画の冒頭、花屋ユウ氏は「可愛いすぎて、ガチ勢怒ってます」と興奮気味に語り出す。その理由は「欲しいものが多すぎて破産する」ほどの魅力的なグッズが多数登場したからだという。今回の企画では、値段を気にせず欲しいと思ったものを全て購入していく。
まず注目したのは、「NO LIMIT! パレード」に関連したマリオカートのグッズだ。中でも、インパクト抜群の「青甲羅(トゲゾー)キャップ」と、帽子のつばに付けて楽しめる「キャップマスコット」を手に取り、その可愛さを絶賛。他にもタイヤを模したショルダーバッグや、キャラクターがデザインされたTシャツなど、身につけて楽しめるアイテムが豊富に揃っている。
続いて、ポケモンやミニオン、スヌーピーといった人気キャラクターたちの25周年記念グッズも紹介。ピカチュウの耳が動く「ぬいぐるみハット」や、モンスターボールをデザインしたスウェットなど、ファンにはたまらないラインナップが続く。
さらに、USJの歴史を彩ってきた「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「E.T.」「ジュラシック・パーク」「ジョーズ」といった名作映画をモチーフにしたレトロな雰囲気のグッズも登場。花屋氏は、4作品のキャラクターが背中に大きく刺繍された25,000円のスタジャンを試着すると、「買う」と即決した。
最終的に購入したグッズの合計金額は約5万円にのぼった。動画では、キャラクターグッズからアパレル、お菓子まで、25周年を祝う特別なアイテムが網羅的に紹介されている。これからUSJへ行く予定のある人にとって、必見の内容となっているだろう。
この世の中はいろんなことオタクで溢れかえっている。あなたは、どんなオタクですか？？一緒に偏愛の沼へハマりましょう。 女優、映像ディレクターです。いろんなチャンネルに出現する“花屋D”とは、私のことだ！！！