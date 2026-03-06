今夜『Mステ』豪華7組 大森元貴ソロ出演 Snow Man2曲披露 レミオロメン「3月9日」17年ぶり披露へ
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、きょう6日に放送される。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、Snow Man、レミオロメンら豪華アーティスト7組が出演し、最新曲や名曲を披露する。
【画像】King ＆ PrinceにSnow Man…6日放送『Mステ』出演者
ソロで2度目の出演となる大森元貴は、ソロ活動5周年記念ミニアルバム『OITOMA』収録曲で、映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした「0.2mm」をテレビ初披露。「優しく温かく、ソロならではのサウンドや雰囲気を大切につくりました」とコメントし、「Mステ2度目のソロ出演、緊張しますがよろしくお願いします！」と意気込みを語る。
Snow Manは、TBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」と、佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌「オドロウゼ！」の2曲をパフォーマンスする。佐久間は「みんなでマネしやすいサビの振り付けです。いろいろな世代の方々に踊ってほしい」と呼びかけ、ラウールも「何も考えずにただ楽しめる楽曲と振り付け。毎日頑張る皆さんを金曜の夜に元気づけたい」とコメント。
岩本照は「背中を押す歌詞がちりばめられている楽曲」、深澤辰哉は「オリンピックで選手の皆さんからもらった感動を力に歌いたい」と語り、渡辺翔太は「2曲やらせていただくので、ギャップのあるMステになればいい」と呼びかけている。
レミオロメンは、卒業ソングとして長く愛される代表曲「3月9日」を同番組で17年ぶりに披露するほか、3月4日リリースのベストアルバムに収録された新曲「さあはじめよう」をテレビ初披露。「14年ぶりの新曲。レミオロメンらしい音の編み込み方や言葉との絡み方をワクワク楽しみながら作りました」とコメントし、「この門出の季節に『3月9日』を届けられてうれしい」と思いを語った。
このほか、King ＆ Princeは永瀬廉と吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』主題歌「Waltz for Lily」を披露。徳永英明はカバーアルバム『COVERS』収録のスターダスト☆レビュー「夢伝説」を歌唱する。ハンバート ハンバートはNHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」、ゆずは北川悠仁が作詩・作曲したCMソング「心音」をテレビ初パフォーマンスする。豪華7組による生パフォーマンスが金曜の夜を彩る。
【出演アーティスト】
大森元貴「0.2mm」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」
Snow Man「STARS」「オドロウゼ！」
徳永英明「夢伝説」
ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」
ゆず「心音」
レミオロメン「3月9日」「さあはじめよう」
