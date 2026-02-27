平愛梨、「鶏むね肉」と思って夫・長友佑都に食べさせちゃった“衝撃的な食材”　黒柳徹子「本当に!?」

2月27日（金）に放送された『徹子の部屋』に、平愛梨が登場。4人の息子を育てる母としての奮闘ぶりや、海外生活での驚きのエピソードを語った。

【映像】平愛梨、「鶏むね肉」だと思って夫・長友佑都に食べさせた“衝撃的な食材” 黒柳徹子「本当に!?」

2017年にサッカー元日本代表の長友佑都選手と結婚し、現在は8歳、6歳、4歳、2歳の「4兄弟」の母として多忙な日々を送る平。結婚後は夫とともに海を渡り、イタリア、トルコ、フランスでの出産も経験した。

黒柳徹子から「言葉も違うし大変でしょう。どんなご苦労がありました？」と振られると、平は海外のスーパーでの失敗談を告白。「私は鶏むね肉だと思って買って帰って調理したんですけど、夫に出した後に、夫のお姉さまが『これ、ウサギだよ』って…」と明かした。

これには黒柳も「本当に!?」と、思わず笑い声を上げた。

平は「（産後の手伝いに来ていた）私の母も『やだ！ 婿殿、食べてたわよ！ ウサギの肉食べちゃったの!?』って言って（笑）。そういうお肉の違いもわからなくて」とぼやき。

黒柳は「そんなの（パッと見では）わかんないですよね」とフォローしつつ、「みなさん食べてくださったならよかったですね」と、平の天真爛漫なエピソードを優しくまとめていた。