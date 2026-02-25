ロンＴよりキレイ・シャツほどまじめすぎない「ブラウスのようなトップス」







「ブラウスのようにドレスアップ」飾りつきニット

ニットだからこそ表現できる立体感のあるあしらいや、上質なテクスチャー。なごやかなイメージのおかげで、日常になじむドレスアップがかなう。







全部ニットで表現した豪華なフリルをON

黒フリルニットボディスーツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） リブやレース、複数の編み方を組み合わせた変化に富んだ表面も、特別感を増してくれる。ボディはフィット感がありながらえりぐりやそで先には絵になるボリュームがあり、レイヤードにもさまになる。







フレアそでで指先まで優雅に

黒シアーフレアスリーブトップス／サヴィル サヴィ ミニマルな黒のリブニットに、シアーな素材のフレアスリーブをドッキング。シンプルなワンツーコーデでも、この「そでコンシャス」なデザインが、何気ない所作を優雅に見せる。ジャケットやスエットからそでだけをのぞかせる。そんな「見せるインナー」としての役割にも期待。







正統派なえりつきにフリルの華やかさもプラス

黒ペプラムニットトップス／RANDA スポンジのような軽さと弾力のある素材のフリルで、抑揚のあるフォルムに。ウエスト位置が高く見えて、スタイルアップも図れる。すそに存在感があるぶん、首元は端正なえりとささやかなボタンでつつましくキレイに。







