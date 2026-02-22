百年構想リーグ地域リーグ第3節 東京V 2（0(4PK3)0）2 町田

14:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 15,956人

90+5分に劇的な同点ゴールが決まって東京VがPK戦に持ち込んだ。その勢いのままPK戦を制すると、東京Vが勝点を8に伸ばし、首位の座をキープしている。

逆の視点で考えると、町田の失点が止まらないと言えるだろう。2月6日の開幕戦、横浜FM戦からの5連戦で、無失点で終えたのは2月10日のアウェイ上海申花戦のみ。横浜FM 、水戸、ACLEの成都、そしてこの東京V戦とすべて2失点している。だがこれには事情がある。

横浜FM戦ではドレシェヴィッチが試合直前の体調不良で欠場し、水戸戦では昌子源が、成都戦では望月ヘンリー海輝が負傷し、菊池流帆の復帰もまだという事情があるにせよ、この5連戦で控えにDFを入れられないのだ。東京V戦ではとうとうGK1人、MF3人、FW5人というベンチメンバーになった。横浜FM戦のときですら、控えのDFとしてその後はウイングバックとして起用されている林幸多郎のみだった。最後に逃げ切ろうと思っても中盤の底を入れ替えるか、前への推進力を出すことしか出来ない。逃げ切りのためのDF増員という手が取れない。

かと言って、安易に補強してもケガ人が戻ってきたとき、今度は面子多々になる。今は大胆な起用か、あるいはダイナミックな采配で切り抜ける敷かない局面だと言えるだろう。他クラブから見れば羨ましいだろうくらいの戦力がそろっている町田だが、しばらく苦しい時期が続きそうだ。