¡¡¡ÖÃç¤è¤¤³¤È¤ÏÈþ¤·¤¤«¤Ê¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇò³òÇÉ¤ÎÊ¸³Ø¼Ô¡¦Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¡£
¡¡Èà¤¬ÂçÀµ7Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿ÍýÁÛ¶¦Æ±ÂÎ¡Ö¿·¤·¤Â¼¡×¡Êºë¶Ì¸©ÌÓÏ¤»³Ä®¡Ë¤¬¡¢º£¸å100Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿·¤·¤Â¼¤Ï2·î10Æü¡¢ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¼Ä¹Êç½¸¡×¡Ö·ü¾ÞÏÀÊ¸Êç½¸¡×¡ÖÅÚÃÏ³èÍÑ¤ò¼ç´ã¤È¤·¤¿´ë¶ÈÍ¶Ã×¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î4»Üºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤Â¼¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ë¡ÖÂ¼¡×¤È¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÆÆ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¯ÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¼«µë¼«Â¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÏÀß¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢Â¼¤Î½»¿Í¤Ï¤ï¤º¤«3¿Í¡£ºòÇ¯3·î¤ËÆâ³ÕÉÜ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤ä¾ÍèÁü¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÍýÁÛ¶¿¤¬¡ÈÂ¼Ä¹¡É¤òÊç½¸
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡ÖÂ¼Ä¹Êç½¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¤´ü¤Ï2Ç¯¡¢Èó¾ï¶Ð¤ÇÊó½·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤ÎÀº¿À¤òÍý²ò¤·¡¢Â¼¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤Î¼Â¹Ô¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤ò¹¤¯Êç¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡ÈÂÉ¼è¤êÌò¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¿·¤·¤Â¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ300Ëü±ß¤Î·ü¾ÞÏÀÊ¸
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë·ü¾ÞÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤·¤Â¼ºÆÀ¸ Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤ÎÍýÇ°¤òÀ¸¤«¤·¤¿21À¤µª·¿¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£
¡¡ÅÚÃÏ³èÍÑ¤Î¶ñÂÎºö¡¢ÇÀ¶È¡¦´Ñ¸÷¡¦·Ý½Ñ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶È·×²è¡¢¼ý»Ù·×²è¡¢Â¼Æâ²ñ°÷¤ÎÀ¸³è°ÂÄê¤ÈÂ¼³°¤È¤Î¸òÎ®³ÈÂçºö¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤àÁí¹çÄó°Æ¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï300Ëü±ß¤Ç¡¢¸Ä¿Í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ç¯Îð¤ä¹ñÀÒ¡¢¿¦¶È¤òÌä¤ï¤º±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤Ï2026Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Â¼¤ÎÍýÇ°¤È¶¦Â¸¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤â
¡¡¿·¤·¤Â¼¤ÏÌó10¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙÌ²¾õÂÖ¤ÎÂðÃÏ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Â¼¤ÎÍýÇ°¤È¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤¹¤ë¡Ö´ë¶ÈÍ¶Ã×¡×¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï·µà²½¤·¤¿·úÊª¤äÀßÈ÷¤Î½¤Á¶¡¢ÍèË¬¼Ô¤¬°ÂÁ´¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â2·îËö¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ÍýÁÛ¶¦Æ±ÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤Þ½»¿Í3¿Í¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÆÀ¸¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤ÇÆÉ¤ó¤ÀÉð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¡¢¤Õ¤È¸½ºß¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
