着回しも「スタイル重視」合わせ方で「華奢に見せる」ゆるい服の使い方

ルックスもマインドも穏やかなムード。でもどこか芯のある女性を印象づける着こなしは、多くの女性の理想でもある。そんな願いをかなえるのは、白・グレー・ベージュのニュートラルカラー。なかでもより淡い色みにしぼって、心地よくも端正な表情を見せるバリエーションを披露。







淡色だけで「スタイルアップ」

心地よさ重視でまとめても、膨張見えはさけたいところ。3色それぞれの特性を使いこなし、洗練された佇まいへとアップデートを。







縦ラインに抑揚を生むベルトがわりのベージュ

腰に巻いたカシミヤニットカーディガン（メンズ・参考商品）／COS（COS 青山店） ロングウールコート／チノ（モールド） ラグランスリーブワンピース／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） カーキベージュスエードバッグ／LEMEME 白レザーグローブ／MANGO 白ソックス／RANGL（UTS PR） ダークブラウンローファー／オスロー（フィルム） シルバーイヤリング／アビステ



あいまいなベージュを小さきさし色として活用した、穏やかなカラーブロック。高めのウエスト位置に巻いて、脚長見せを意識。







胸の開きで成り立つシャープなぶかっと感

カシミヤニットカーディガン（メンズ・参考商品）／COS（COS 青山店） カーブパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） レオパード柄巾着バッグ／ASPESI（トヨダトレーディング プレスルーム） 黒ロングブーツ／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）



肩まで落としてオフショル風に着た濃いベージュのカーディガンと、薄いグレーのカーヴィなパンツ。色とフォルムのコントラストで上半身が華奢に見える効果が。







