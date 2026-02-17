着回しも「スタイル重視」合わせ方で「華奢に見せる」ゆるい服の使い方

ルックスもマインドも穏やかなムード。でもどこか芯のある女性を印象づける着こなしは、多くの女性の理想でもある。そんな願いをかなえるのは、白・グレー・ベージュのニュートラルカラー。なかでもより淡い色みにしぼって、心地よくも端正な表情を見せるバリエーションを披露。



淡色だけで「スタイルアップ」

心地よさ重視でまとめても、膨張見えはさけたいところ。3色それぞれの特性を使いこなし、洗練された佇まいへとアップデートを。



縦ラインに抑揚を生むベルトがわりのベージュ

腰に巻いたカシミヤニットカーディガン（メンズ・参考商品）／COS（COS 青山店）　ロングウールコート／チノ（モールド）　ラグランスリーブワンピース／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　カーキベージュスエードバッグ／LEMEME　白レザーグローブ／MANGO　白ソックス／RANGL（UTS PR）　ダークブラウンローファー／オスロー（フィルム）　シルバーイヤリング／アビステ　


あいまいなベージュを小さきさし色として活用した、穏やかなカラーブロック。高めのウエスト位置に巻いて、脚長見せを意識。



胸の開きで成り立つシャープなぶかっと感

カシミヤニットカーディガン（メンズ・参考商品）／COS（COS 青山店）　カーブパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店）　レオパード柄巾着バッグ／ASPESI（トヨダトレーディング プレスルーム）　黒ロングブーツ／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）　


肩まで落としてオフショル風に着た濃いベージュのカーディガンと、薄いグレーのカーヴィなパンツ。色とフォルムのコントラストで上半身が華奢に見える効果が。



