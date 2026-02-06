3万円台以下でキレイに着られる「暖かくて合わせやすい」ジャケットのようなアウター

大人の装いに必要なキレのよさを加えるアウターを、35,000円以下の価格を条件に選りすぐってお届け！ 今回は、ロングコートほど重たく見えず、着られる時期も意外と長い。ボトムも生かした装いを楽しめるミドル丈に新注目。

「スマートなままあたたかく」厚みのあるオーバージャケット

堂々とした風格のジャケットの形はそのままに、地厚な素材で季節感を。ロングのようにあったかく、隠すところは隠し、ショート丈のようにコーディネートの幅も楽しめる、着丈の中途半端さがかえってプラスに変わるデザイン。トラッドな色みを選択すれば、いっそう紳士な印象に。

シンプルなグレーを格上げするシャギーな風合い

ジャケットコート／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド）



ふわっとやわらかい起毛感をそなえるジャケットコート。白も感じるグレーが、おかたくなりすぎない抜け感のあるハンサムスタイルを確立。肩パッド入りでさらにスマート。

レトロな柄をダブルボタンできりっと

ブラウン×黒ドット柄ジャケット、ブラウン×黒ドット柄テーパードパンツ／以上Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）



合わせる服を選ばない、グレーベースに細かなドットを配した着回しやすい柄のセットアップ。メンズライクなダブル＆ほどよいゆったり感で、コートの中に着ても、アウターとしても活躍。同素材のくるみボタンがアクセント。

