「ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン」が2月11日より開催コラボデザインのアクスタなどが展開
【ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン】 開催期間：2月11日～3月1日まで
・開催期間：2月11日～3月8日
・キャンペーン内容：
(C)miHoYo
GENDA GiGO Entertainmentは、GiGOグループのお店において2月11日より「ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン」を開催する。
本キャンペーンはゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボ景品をGiGOグループのお店限定で展開する。ラインナップはコラボイラストを使用したアクリルスタンドやアクリルアートパネル、缶バッジなどが展開。
また、対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルポストカード(全8種)をランダムで1枚もらえる「マスト倍キャンペーン」も実施。対象店舗は全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE。
「ゼンレスゾーンゼロ 妄想エンジェル実装記念キャンペーン」
・開催期間：2月11日～3月8日
・対象店舗：全国のGiGOグループのお店
※対象店舗は特設HPをご確認ください。
・キャンペーン内容：
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円を投入で、オリジナルクリアトレカ(全1種)を1枚進呈いたします。
・GiGO限定交換コード：ZZZGIGO
(C)miHoYo
(C) 2026 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN
(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.