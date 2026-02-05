この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2026年1月に香港株式市場に上場した
MiniMaxの開発する動画生成AIツールの「Hailuo AI」は、リリースから1年かけて大きく進化し
最新の動画生成AIモデルの「Hailuo 2.3」に関しては、既存の動画生成AIモデルの中でも上位の品質を誇り
プロレベルの映像クオリティで、映画のようなリアルな画質を実現できるようになりました。
また、ここ半年で、GoogleのNano Banana Proなどを使った画像生成・編集機能や
サウンドや日本語のナレーション付きのCM動画などを簡単に作れるAIエージェント
「Hailuo Agent」などの新機能が続々実装され
何でもできる巨大なAIプラットフォームへと進化しつつあります。
本動画では、その進化したHailuo AIで動画を作る方法を分かりやすく丁寧に解説します。

動画の構成は
第一章：Hailuo AIの概要と使い方
第二章：映画品質の動画を作る
第三章：ナレーション付きCM動画を作る
という3章立て。

『AIでの動画制作は難しそう……』と思っている方もご安心ください。
Hailuo AIのwebブラウザ版での操作画面を見せながら
動画の作り方を詳しく解説して行きます。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。

YouTubeの動画内容

00:06

動画生成AI「Hailuo AI」とは？
00:14

最新モデル「Hailuo 2.3」の映像クオリティ
00:31

新機能「Hailuo Agent」でCM動画を自動生成
01:42

Hailuo AIの概要・プラン・使い方

