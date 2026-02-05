この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2026年1月に香港株式市場に上場した

MiniMaxの開発する動画生成AIツールの「Hailuo AI」は、リリースから1年かけて大きく進化し

最新の動画生成AIモデルの「Hailuo 2.3」に関しては、既存の動画生成AIモデルの中でも上位の品質を誇り

プロレベルの映像クオリティで、映画のようなリアルな画質を実現できるようになりました。

また、ここ半年で、GoogleのNano Banana Proなどを使った画像生成・編集機能や

サウンドや日本語のナレーション付きのCM動画などを簡単に作れるAIエージェント

「Hailuo Agent」などの新機能が続々実装され

何でもできる巨大なAIプラットフォームへと進化しつつあります。

本動画では、その進化したHailuo AIで動画を作る方法を分かりやすく丁寧に解説します。



動画の構成は

第一章：Hailuo AIの概要と使い方

第二章：映画品質の動画を作る

第三章：ナレーション付きCM動画を作る

という3章立て。



『AIでの動画制作は難しそう……』と思っている方もご安心ください。

Hailuo AIのwebブラウザ版での操作画面を見せながら

動画の作り方を詳しく解説して行きます。

気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。