アップルがAI（人工知能）機能をホーム画面に導入することを検討していたと報じられています。

テック系ニュースサイトのThe Informationによれば、アップルは「Apple Intelligence」のAI機能としてアプリの自動整理機能を検討していたとのこと。これはユーザーのニーズにあわせて、ホーム画面のアプリの配置が動的に（自動で）変更されるというものです。

しかし、アップルのソフトウェア担当トップのクレイグ・フェデリギ氏は、この案を却下。多くのユーザーはアプリがホーム画面のどこにあるのかを記憶しているため、AIが勝手にアプリの場所を変更するとユーザーが混乱すると考えたのです。

2025年にリリースされた「iOS 26」では、ライブ翻訳やVisual Intelligence（視覚的知能）、Image PlaygroundでのChatGPTによる画像生成、ショートカット内のアクションといった機能が優先されました。

グーグルの「Gemini」を搭載したSiriチャットボットなどのApple Intelligence機能は、2026年の後半に登場する「iOS 27」で提供されると予想されています。

現在、フェデリギ氏のチームは外部のAIモデルを活用することで、音声アシスタント「Siri」の刷新計画を進めている模様です。

Source: The Information via MacRumors

The post 却下は正解？ iPhone、ホーム画面でAIを活用した「アプリ自動整理」を検討していた appeared first on GetNavi web ゲットナビ.