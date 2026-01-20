Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のスタジオで撮影されたオフショットを公開し、ファンの視線を集めている。

【画像】ヘアスタイルの変化にも注目。宮舘涼太のオフショット（全5枚）

■デニムシャツ姿で“ラヴィットポーズ”を披露する宮舘涼太

公開された写真で宮舘は、ゆるやかにウェーブした前髪を自然に横から分け、白Tシャツにビジュー装飾があしらわれたライトブルーのデニムシャツを重ねた爽やかな装い。耳元にはピアスがさりげなく輝き、上品さを添えている。

椅子に腰掛け、右手で人差し指を立てた“ラヴィットポーズ”を披露。投稿には「ラヴィット！」「始まるよ」と添えられており、放送直前の和やかな空気感が伝わってくる。

カラフルでポップなスタジオセットの中でも、凛とした表情と端正なビジュアルは健在。リラックスした佇まいの中に、宮舘らしい気品が漂っているのが印象的だ。

この投稿にファンからは「笑顔がかわいすぎる」「ピアス姿好きすぎる」「爽やかで素敵」「キラキラでかっこいい」「今日も麗しい」「ナチュラルメイクよき」「ビジュ最高」「髪切った？」といった声が寄せられている。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■宮舘涼太の最近のヘアスタイル

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/