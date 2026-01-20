噛むほどに幸せ広がる！やみつき食感のほっこり「#もちもち」レシピ

噛むほどに幸せ広がる「#もちもち」食感。ハッシュタグを参考に定番のお餅アレンジはもちろん、簡単に作れるスイーツまで手が止まらなくなるレシピをまとめました。いろんな食感が楽しめて、寒い日のおかずやデザートにもおすすめです。ぜひ作ってみてくださいね！

お餅以外も！冬に食べたい「#もちもち」レシピ

お揚げ出汁納豆餅

余ったお餅があれば、揚げ出し豆腐風にアレンジ！ 油揚げに包んで煮込むだけで、だしがジュワッ、お餅がとろ〜り溢れ出す絶品おかずに早変わりします。





大根おろしを合わせればさっぱりと食べられ、胃にも優しい味わいに。もちもち食感と納豆のネバネバがクセになる、冬の食卓に並べたいほっこり餅レシピです。

材料（4人分）

・丸餅……2個

・油揚げ……2枚（長方形）

・納豆……1パック（45g）

・納豆だれ……1袋（付属のもの）

・大根おろし……適量

・小口ねぎ、七味唐辛子……適量



だし材料

・和風だし……200ml

・薄口醬油……大さじ1

・みりん……大さじ1と1/2

下準備

・丸餅は半分に切っておく。

・油揚げは半分に切ってキッチンペーパーで包み、中を菜箸などゴロゴロと転がして袋状に開いておく。

・納豆は、付属の納豆だれを混ぜておく。

作り方

出典：https://www.instagram.com

1.油揚げに餅、納豆（1/4ずつ）を入れて、爪楊枝で口を留める。

出典：https://www.instagram.com

2.鍋にだしの材料と1の油揚げを入れて、ひと煮立ちさせる。



3.弱火にして蓋をし、10分煮る。（時折ひっくり返す）



4.器に盛り、大根おろしを添える。お好みで小口ねぎ・七味唐辛子をかけて完成。

お揚げ出汁納豆餅｜Instagram（@izakaya_ayao）６Ｐチーズポークもち

見た目はまるでスパムおにぎり!? という、アレンジレシピをご紹介します。スパムと餅をフライパンで焼いて、焼き餅、焼いたスパム、６Pチーズを重ねて海苔で巻いたら、「６Pチーズポークもち」の完成！



スパムを両面焼いたあとに６Pチーズをのせて温めるととろ〜りチーズ食感が味わえますよ。おつまみにもおやつにもぴったりなので、ぜひ作ってみてくださいね♪

「６Ｐチーズ」を使ったレシピはこちら｜雪印メグミルクのお料理レシピライスペーパー餃子

@okako_recipeさんがおすすめするのは、話題の「ライスペーパー」を使った餡を挟んで焼くだけの「包まない餃子」です。片面はカリッ、もう片面はもちっと食感で、飽きずにパクパク食べられます。



ポリ袋を使えば洗い物も最小限で済みますよ。えのき入りでヘルシーにカサ増しできるのも嬉しいポイントです！ お正月太りが気になるときや忙しい日のメインおかずにぜひ。

ライスペーパー餃子｜Instagram（@okako_recipe）豆腐白玉のやわもちみたらし団子出典：https://www.instagram.com

もちもちとした柔らかい食感が続く、絶品みたらし団子です。ポイントは白玉粉に豆腐を混ぜること！ トースターやバーナーでこんがり焼き目をつけて、とろ〜り甘辛い自家製ダレをたっぷり絡めれば、まるでお店のような味わいに。



しょっぱさが強いみたらし団子がお好きな方は、タレの砂糖を減らしてみてくださいね♪

豆腐白玉のやわもちみたらし団子｜Instagram（@yu_mama_cafe）ちゅるちゅるわらびもち

専用の粉は不要！ 片栗粉・砂糖・水で、本格的なわらび餅が作れます。鍋に入れて練るだけで、ちゅるもち食感のわらび餅ができあがり♪



きな粉と黒蜜をたっぷりかければ、お店顔負けの絶品和スイーツが完成します。温かい部屋でひんやりとした喉越しを楽しんでみてください。

ちゅるちゅるわらびもち｜Instagram（@sayo_oyatu.recipe）もちもちドーナツ

＠tomoka__0204さんが考案した、自宅であのお店のドーナツを再現できる夢のようなレシピです。お餅のようなもちもち食感が楽しい♪



米油で揚げることでカラッと仕上がり、冷めてもサクサク感や風味が長持ちします。たっぷりとアイシングに浸して、きな粉や粉糖をまぶしていただきましょう！

もちもちドーナツ｜Instagram（@tomoka__0204）

食欲そそる「#もちもち」料理を作ってみよう

お餅のアレンジから、豆腐やライスペーパーを使ったアイデアまで、工夫次第で食感の楽しみ方はいろいろ。今回紹介したレシピはどれも身近な食材で手軽に作れるものばかりです♪ 気になった料理があれば、ぜひ作ってみてくださいね。

「#もちもち」を楽しんでいる投稿はこちら