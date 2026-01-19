この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【過干渉な祖父母】子どもの心を守る“同居か別居か”の決断ポイントを解説」と題した動画を公開。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、祖父母との同居における過干渉問題について、子どもの心理状態を測る独自の指標を用いて解説した。

動画は、義父母と同居する中でその過干渉に子どもがストレスを感じ、「引っ越したい」と訴えているという相談内容から始まる。道山氏はこの問題に対し、子どもの状態は親からのプラスの影響と、祖父母からのマイナスの影響を合わせた「愛情バロメーターの合計値で決まる」という独自の視点を提示した。

道山氏によると、例えば母親が子どもにプラス30の愛情を注いでいても、祖父母の過干渉による悪影響がマイナス50であれば、合計はマイナス20となる。この状態では子どもは気力を失い、不登校や勉強意欲の低下につながる可能性があるという。逆に、母親がより一層の努力でプラス50の愛情を与え、祖父母からのマイナス影響が20に留まるなら、合計はプラス30となり、子どもは精神的に安定し学校生活も問題なく送れると説明した。

その上で道山氏は、親の努力だけでは愛情バロメーターの合計値をプラスに転じさせることができないレベルであれば、「基本的には別居した方がいい」と断言。祖父母の影響で子どもが不登校になったり荒れたりした場合、「一生後悔する」ことになり、それは祖父母にとってもストレスになるため、誰にとっても良い結果を生まないと指摘した。

ただし、経済的な事情でどうしても別居が不可能な場合は例外だという。その際は、引っ越しできる状態になるまでの一時的な対策として、塾や学童などを利用して子どもと祖父母が物理的に関わる時間を減らす工夫が必要だと語った。そして、もし両者がぶつかった際には、親は必ず「子どもの味方をする」ことが重要であると締めくくった。

