¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢£±£¸Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ç¡¢Ì´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°û¿©Å¹¤ÏµÆÃÓ¤Ë¤è¤ë¤È¼ñ¤Î¤¢¤ë·úÊª¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤Å¹¡£ËÍ¡¢¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ÆóµÜ¤¬¡Ö»³ÅÄ¡Ê·úÊª¤Ï¡ËÊ¿²°·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤òÇ§¤á¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢Ì´¤¬Ê¿²°¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈµÆÃÓ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤ÆÆóµÜ¤«¤é¡Ö°ì¸®²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤â¡Ö°ì¸®²È¤Ï¥Ð¥ì¤¿»þ¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤í¤½¤í¥Ð¥ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Ë¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¡Ê²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¡ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¶¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ì¸®²È°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤·°ì¸®²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¡£µÆÃÓ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤È¤«¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ê»³ÅÄËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»³ÅÄ¤â¡Ö¡Ê²È¤Î¼þ¤ê¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë¡Ë¡Ø¤â¤¦¡Ê²È¤Ë¡Ë¤¢¤¬¤ë¡©¡Ù¡¢¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£