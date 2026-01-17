【リオデジャネイロ＝大月美佳】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏は１５日、米国のトランプ大統領とホワイトハウスで初めて対面で会談し、平和賞のメダルを譲渡した。

異例の対応にもかかわらず、マチャド氏をベネズエラの政権運営から排除するトランプ氏の姿勢は揺らがず、認識の隔たりが浮き彫りとなった。

マチャド氏にとって今回の会談の目的は、ベネズエラの「運営」に意欲を示すトランプ氏の支持の獲得だった。ノーベル賞委員会は「賞は譲渡できない」と警告する声明を出していたが、マチャド氏はメダル譲渡について「私たちの自由に対する比類なき貢献をたたえるため」と説明し、トランプ氏を持ち上げた。

会談後、トランプ氏はＳＮＳで、メダル譲渡について「互いの敬意に基づく実に素晴らしい心遣いだ」と謝意を示した。ただ、会談自体は非公式扱いで、ホワイトハウスでのメディア対応も許されなかった。

トランプ氏は３日の軍事作戦後、「（マチャド氏は）国内で支持や尊敬を得られていない」と述べ、前副大統領のデルシー・ロドリゲス暫定大統領らとの関係構築を進めている。急激な政権交代による国内の混乱を避ける狙いがあったとされる。米政権内では、米国による軍事介入や経済制裁を支持するマチャド氏に対する市民や経済界の支持離れも指摘される。

米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１５日の記者会見で、ロドリゲス氏らについて、政治犯の釈放や石油販売などで「極めて協力的」だと評価し、トランプ氏が「引き続き協力していく」と明言した。

トランプ政権の認識に反し、ベネズエラ国民のマチャド氏への支持は厚い。ブラジルの調査会社アトラスインテルが実施し、米ブルームバーグ通信が１４日に公開した調査によると、ベネズエラ国民の５１・６％がマチャド氏が今後のベネズエラを統治すべきだと答えた。ロドリゲス氏への支持は１３・７％にとどまった。

ロドリゲス氏は米トランプ政権の協力を受けながらの暫定政権の基盤固めを急ぐ。報道によると、ロドリゲス氏は１５日、信頼を寄せる元外相を米国に派遣した。１５日の演説では、国内向けに繰り返してきた反米的な発言を抑え、「ベネズエラと米国の関係には傷痕があるが、我々は外交を通じて解決させる」と語った。