¡Öiroha¡×¿Íµ¤¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑË¢¥½¡¼¥×¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¡×ÅÐ¾ì¡ª
TENGA¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öiroha INTIMATE CARE¡Ê¥¤¥í¥Ï ¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¡¼¥È¥±¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô261ËüËÜ*¹ ¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑË¢¥½¡¼¥×¡Öiroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¡×¤ò¥í¥Õ¥È°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£
1·î6Æü¤è¤êiroha¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢1·î13Æü¤è¤êiroha¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢TENGA LAND¡¢TENGA STORE TOKYO¡¢¥í¥Õ¥ÈÁ´Å¹¤ÇÈ¯Çä¡£1·î27Æü¤è¤ê¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥ª¥ª¥µ¥«¤ÇÈ¯Çä¡¢¤Þ¤¿2·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤¬¿Íµ¤¤Ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑË¢¥½¡¼¥×
2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Öiroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ôÌó261ËüËÜ*¹ ¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî4Ç¯´Ö*² ¤Ç½Ð²Ù¿ô¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¹¥É¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥Ó¥¿¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¹á¤ê¡×¤¬¡Ö@cosme ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¥±¥¢ÉôÌç¤Ë¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Öiroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û ¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤¹¤ß*³ ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë5¼ï¤ÎÀ®Ê¬*⁴ ¤È¡¢´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë10¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬*⁵ ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
3¼ï¤Î¥í¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ä¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤«¤¹¤«¤Ë´Å¤µ¤È¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¹á¤ê¤Ë¤·¡¢ìÔÂô¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡§2020Ç¯3·î¡Á2025Ç¯11·î¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÆ±¼Ò½Ð²Ù¿ô¥Ù¡¼¥¹
*2¡§2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¤ÎÆ±¼Ò½Ð²Ù¿ô¥Ù¡¼¥¹
*3¡§´¥Áç¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á±ø¤ì¤Ê¤É
*4¡§¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡¢3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥á¥ê¥¢¥¢¥¶¥¸¥é¥¯¥¿ÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢£¹á¤ê¤¬¿´¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤Ï¡©
¿Í¤¬¡Ö¹á¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤ë»þ¡¢¤½¤Î»É·ã¤ÏÅÅµ¤¿®¹æ¤È¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤äËÜÇ½¤ò»Ê¤ë¡ÖÂçÇ¾ÊÕ±ï·Ï¡×¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¡×¤Ï¡¢´î¤Ó¤ä°Â¿´´¶¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÆ°¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÉô°Ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹á¤ê¤Î¿®¹æ¤Ï¡Ö»ë¾²²¼Éô¡×¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ë¾²²¼Éô¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð·Ï¤äÆâÊ¬Èç·Ï¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ä³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤é¤À¤Î¾õÂÖ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£*¹
iroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥í¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤«¤¹¤«¤Ë´Å¤µ¤È¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥º¤Ë¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¤ë¥²¥é¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¹á¤ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹á¤ê¤ÏÆ«¿ì´¶¤ò¡¢¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤ÏÀ¾×Æ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡×¤Ë»÷¤¿Êª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*²
¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÈ©¤È´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£Æü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ä¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë½á¤Ê¹á¤ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
*1¡§iro iro iroha_¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ã¤Æ¡©¹á¤ê¤ÎÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¿´¤È¥«¥é¥À¤ÎÌþ¤·Êý https://iroha-contents.com/column/3143.html
*2¡§·î´©TENGAvol.14_À¤È¤Ë¤Û¤Ò https://www.tenga.co.jp/topics/14827/
¢£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎìÔÂô¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ä¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î5¤Ä¤Î¤¯¤¹¤ß*¹ ¥±¥¢À®Ê¬*² ¤òÇÛ¹ç
iroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡¢3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥á¥ê¥¢¥¢¥¶¥¸¥é¥¯¥¿ÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤Î5¤Ä¤Î¤¯¤¹¤ß*¹ ¥±¥¢À®Ê¬*² ¤òÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë10¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬*³¤òÇÛ¹ç¡£
¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊË¢¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¾å¤²¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ä¥à¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
*1¡§´¥Áç¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á±ø¤ì¤Ê¤É
*2¡§¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡¢3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥á¥ê¥¢¥¢¥¶¥¸¥é¥¯¥¿ÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡üÀ½ÉÊÌ¾¡§iroha INTIMATE WASH ¡Ú FOAM TYPE ¡Û¥í¡¼¥º¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê
¡ü²Á³Ê¡§1,650±ß
¡üÍÆÎÌ¡§150mL 1¥×¥Ã¥·¥åÎÌÌó1mL
¡ü»ÈÍÑÎÌ¤ÎÌÜ°Â¡§1²ó¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¡¢2¡Á3¥×¥Ã¥·¥å
¡ü¥Ü¥È¥ë¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 170mm¡¢Æ¹Éý 49mm
¡üURL¡§https://store.tenga.co.jp/shop/information/feature_iroha_IIF08
