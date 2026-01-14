ÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë¥½¥í¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êMISIA¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Novelbright¤Î¥Üー¥«¥ëÃÝÃæÍºÂç¤¬¡¢1·î14Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDIVA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¡ÊMISIA cover¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¸½Ìò²Î²¦¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê
ËÜºî¤Ï¡¢ÃÝÃæÍºÂç¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¸¶¶Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¸½Ìò²Î²¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÈäÏª¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À°ì¶Ê¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
ALBUM¡ØDIVA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØDIVA¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
http://sp.universal-music.co.jp/takenakayudai/diva/
Novelbright OFFICIAL SITE
https://novelbright.jp/