年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

mineo

基本情報 サービス名称 mineo 利用できる回線 NTTドコモ／au／ソフトバンク 5G対応 対応 データ容量範囲 3GB～50GB 国内通話料金 22円/30秒

中の人： 松田守弘氏（オプテージ モバイル事業推進本部 モバイル事業戦略部長）

中の人のイチオシポイント

mineo（マイネオ）はお客さまのライフスタイルに合わせて必要なサービスを自由に選んでご利用いただけます。データ容量で選ぶ「マイピタ」の基本データ容量を大幅に増量・全コースで無償の使い放題（※1）オプションをお選びいただけるようになりました！

※1：混雑回避のための速度制限（3日間で10GB以上利用時）があります。 au・ドコモ・ソフトバンク回線に対応ご利用中の回線と同じ通信プランを選べばサービスエリアやつながりやすさといった使用感は変わらずにご利用いただけます。 ライフスタイルに合わせて選べる2つの料金プラン必要なデータ容量を選べる「マイピタ」は3GB／7GB／15GB／30GB／50GBの5つのコースからピッタリのものを選ぶだけ。最大通信速度で選べる「マイそく」は最大通信速度32kbps／300kbps／1.5Mbps／5Mbpsの4つのコースから選ぶだけ。月曜～金曜の12～13時の通信速度（※2）が制限される代わりにデータ通信が使い放題※3、お昼に自宅のWi-Fiを利用できる方やスマホを使わない方におススメのプランになります。 「ちょうどいい使い放題」を実現できるサービス終日データ容量が使い放題（※3）となる「パケット放題」や、深夜早朝の時間帯に使い放題となる「夜間フリー」オプションが契約できる「マイピタ」。最大通信速度で選べる「マイそく」など、独自のサービスをご用意しています。 ※2：最大32kbps（プレミアムのみ最大200kbps）になります。※3：混雑回避のための速度制限（3日間で10GB以上利用時）があります。

そのほかにも、便利で安心してご利用いただけるオプションやmineoならではのユニークなサービスも多数ありますので、是非ご自身に合ったサービスを組み合わせて「ちょうどいい」を見つけてください！

★かんたん料金シミュレーションはこちら https://mineo.jp/simulator/

オススメプラン

プランA：データ容量を気にせずネットをたくさん楽しみたい！

プラン名： マイピタ（音声通話＋データ通信）30GB＋パケット放題 3Mbps（※4、無料）

月額料金： 2178円～

オススメポイント：

マイピタ15GB／30GB／50GBではネットも動画も最大3Mbpsで使い放題（※5）の「パケット放題 3Mbps（385円/月）」が無料でご利用いただけます。mineoアプリやマイページからmineoスイッチをONにするだけで通信速度が最大3Mbpsになり、データ容量を消費しなくなるため、実質的なデータ容量は月に30GB以上になります。

3Mbpsの通信速度ではSNSやWebサイト閲覧はもちろんYouTubeなどの高画質の動画視聴にもご利用いただけます。通常時はスイッチをON、アプリのアップデートなど高速通信が必要な場合にはスイッチをOFFにしてご利用いただくことがオススメです！

※4：2026年3月中旬までは「パケット放題 Plus 最大通信速度3Mbps増速トライアル」として提供※5：混雑回避のための速度制限（3日間で10GB以上利用時）があります

プランB：できるだけ通信費用を抑えておトクにスマホを使いたい！

プラン名： マイピタ（音声通話＋データ通信）7GB＋パケット放題 1Mbps（無料）

月額料金： 1518円～

オススメポイント：

自宅にWi-Fi環境がある方、外出時でも音楽視聴やマップ検索などがほとんどで、動画視聴は低画質で問題ないという方におススメのプランです。