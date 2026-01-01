◇“赤い馬の年”の初日の出が始まると「昇ってきた」歓声

元旦1日午前7時30分ごろ、江原道江陵市沙川面（カンウォンド・カンルンシ・サチョンミョン）の荷坪（ハピョン）海岸。日の出の時刻が近づくにつれ、海岸の周りには観光客が一人、また一人と集まってきた。7時51分、水平線と接した雲の上から“赤い馬の年”丙午年の初日の太陽が顔を出すと「わあ、昇ってきた」という感嘆の声があちこちで上がった。

新年を迎えたこの日、荷坪海岸にはざっと見ても数百人の観光客が押し寄せた。弟と一緒に初日の出を見に来たイ・ジェヨンさん〔30・京畿道富川市（キョンギド・プチョンシ）〕は「今年は昇進を控えていて、弟も就職を控えているので、午前2時に出発して5時間かけて江陵に来た」とし、「新年は家族みんなが健康で、良いことだけがたくさんあることを願っている」と話した。

仁川（インチョン）から来たキム・ジニさん（61・女性）は「新年にはささやかな幸せがもっと増えてほしいと願掛けをした」とし、「家族同士が大事に思いやりながら幸せでいられたらと思う」と語った。家族と一緒に初日の出を見に来たパク・ジウさん（10）は「家族みんなが健康で、新学期には仲良しの友だちと同じクラスになれたらうれしい」と話した。

◇正東津（チョンドンジン）では砂時計の回転式イベント

これに先立ち、2025年の大みそかである12月31日午後8時ごろには、夕暮れを楽しむイベントに参加しようとする観光客が江陵・鏡浦（キョンポ）海岸に集まった。中央広場に設置された特設ステージでは、願い事カードを書く行事や地域歌手によるサンセット・バスキング公演が続いた。また、新年1日午前0時に合わせてカウントダウン行事とともに花火も打ち上げられた。

イベント会場で会ったチョン・ホニョンさん〔45・京畿道水原市（スウォンシ）〕、ソン・ヒョンジョンさん（40・女性）夫妻は「子どもたちが生まれてから初めての初日の出を見るために江陵を訪れた」とし、「新年には子どもたちが良い先生に出会い、家族みんなが健康であってほしい」と話した。

京畿道利川市（イチョンシ）から来たパク・ギドンさん（70）は「新年には大韓民国に希望が満ちて、故郷にいる94歳の母が健康であってほしい」とし、「妻と一緒にキャンピングカーで全国を旅しているが、新年も楽しく健康に、たくさんの場所を回りたい」と語った。

正東津では31日、砂時計の回転式イベントが開かれた。直径8．06メートル、重さ40トンに達するこの砂時計は、砂が落ちきるまでにちょうど1年かかる。毎年大みそかの真夜中に、砂時計をひっくり返す回転式が行われる。江陵市によると、新年初日に江陵を訪れた初日の出の見物客は約30万3000人と推計された。前年に比べ19％増となるという。