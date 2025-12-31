ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿´ó½É³Ø¹»¤ÇÍÉ¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¡¡±Ç²è¡ØÇò¤Î²Ö¼Â¡ÙÈþå¸¡õÃÓÃ¼°É»ü¡õÁó¸ÍÆú»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø21À¤µª¤Î½÷¤Î»Ò¡Ù¤Î°ìÊÓ¡Öreborn¡×¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢ÃæÊÔ¡Ö¥ì¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡×(2019)¤äÃ»ÊÔ¡ÖÌÚ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×(2020)¤Ê¤É¤Ç¹ñÆâ¿ô¡¹¤Î±Ç²èº×¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºäËÜÍª²ÖÎ¤¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¡ØÇò¤Î²Ö¼Â¡Ù(¤·¤í¤Î¤«¤¸¤Ä)¤¬12·î26Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎNewDirectorsÉôÌç¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÇÇ®¤¤³åºÓ¤òÍá¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¡£
¡ÚSTORY¡Û¼þ°Ï¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢Å¾¹»¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ÉºÚ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê´ó½É³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯´°àú¤Ê¾¯½÷¡¦è½²Ö¡£¤·¤«¤·¡¢è½²Ö¤ÏÆÍÁ³¡¢²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìºý¤Î¢ãÆüµ¢ä¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢è½²Ö¤Î¶ìÇº¤äÅÜ¤ê¡¢ÄË¤ß--¤½¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÆüµ¤«¤éÀÄÇò¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡Èµ´²Ð¡É¤Î¤è¤¦¤Êº²¤¬¸½¤ì¡¢°ÉºÚ¤Î¿´¤ËÀÅ¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡Ä°ÉºÚ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹--¡£
±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤Ê¤¬¤é¡¢ ÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¼ç¿Í¸ø¡¦°ÉºÚ¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿Èþå¸¤µ¤ó¡¢ ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¡¦¹â±óÎï¤Î¹¥±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó¡¢¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËå¡¦·ë°á¤ò±é¤¸Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÜºî¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤ÈÃå¼Â¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÁó¸ÍÆú»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--º£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ª°áÁõ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
Èþå¸¡§3¿Í¤Î¼èºà¤Ïº£Æü¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÃ¼¡§Æú»Ò¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
Áó¸Í¡§ÉáÃÊ¤ÏÍ¶¤¦Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÀäÂÐÍ·¤Ü¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Èþå¸¤¬¡Ö»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¡ÄÍ¶¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþå¸¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤½¤¦¤·¤Æ¤´¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤À¤«´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏµÓËÜ¤ä¥×¥í¥Ã¥È¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Èþå¸¡§ÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ºÁÓ¼º´¶¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³ëÆ£¤äÇº¤ß¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÃ¼¡§¼ä¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæËÜ¤Î¡È¥È½ñ¤¡É¤Ê¤É¤Ç¡¢¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¤ä¸Ð¤Ê¤É¼«Á³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ð·Ê¤¬ÁÛÁü½ÐÍè¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤ÆåºÎï¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
Áó¸Í¡§»ä¤âÁÓ¼º´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë´õË¾¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
--Æñ¤·¤¤¤ª¼Çµï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áó¸Í¡§»£±Æ¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤¹»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïè½²Ö¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ¤ä¶ì¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶±é¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤Æè½²Ö¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³°¤Ë¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤è½²Ö¤Î»Ñ¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èþå¸¡§´ÆÆÄ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢è½²Ö¤Îº²¤¬¼«Ê¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉÁ¼Ì¤¬¡¢´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Öè½²Ö¤¬Ãæ¤Ë¤¤¤ë°ÉºÚ¡×¤ÏÉáÃÊ¤Î°ÉºÚ¤È°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦½ê¤â´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ÃÓÃ¼¡§ÛÙ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Êè½²Ö¤È¤¤¤¦ÍÄÆëÀ÷¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¤ÏÇ¤È¼ä¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£è½²Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤È¡¢°ÉºÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ã¤ÆÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï°ÉºÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤«·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èè½²Ö¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ°ÉºÚ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¾å¼ê¤¯É½¸½½ÐÍè¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Èþå¸¡§°É»ü¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¼«ÂÎ¤¬ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°É»ü¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Æú»Ò¤Ï¡¢ ¤ª¸ß¤¤½é¤á¤Æ¤Ë¶á¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áó¸Í¡§»ä¤â¤³¤Î±Ç²è¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþå¸¤È°É»ü¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¼«Á³¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓÃ¼¡§»ä¤Ï2¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Èþå¸¤ÈÆú»Ò¤ÏÆÃ¤ËÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Ìò¤ËÆþ¤ë»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áó¸Í¡§2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¾ì¤Î·Ê¿§¤¬±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ä¥»¥Ã¥È¤â¤³¤ÎÌòÊÁ¤òºî¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--°áÁõ¤äÈþ½Ñ¡¢À¤³¦´Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Áó¸Í¡§À©Éþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤ë¤Èè½²Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
ÃÓÃ¼¡§¿§»È¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À©Éþ¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¿§¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤À¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ê¹þ¤á¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
Èþå¸¡§´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ä¶¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¾¯½÷¤¿¤Á¤Î°Å¤¤ÉôÊ¬¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¨ÀáÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤âÞú¤ß¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡¢º£¸å¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Áó¸Í¡§±Ç²è¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Èþå¸¡§²¿¤â¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°É»ü¤ÈÆú»Ò¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÓÃ¼¡§¤³¤ÎºîÉÊÄÌ¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤ä´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯½Ö´Ö¤ÎÉ½¸½¤òÛÙ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤·¤Æº£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª¼Çµï¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(C)2025 BITTERS END/CHIAROSCURO
»£±Æ¡§¤¿¤à¤é¤È¤â