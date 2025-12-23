さすが【セリア】さん、クオリティ高い！ ハシゴしてでも欲しい♡「110円防寒グッズ」

毎日寒くて外に出るのが辛い……。そんな今の時期、少しでもあたたかく過ごしたい人は防寒グッズを上手に取り入れてみて。プチプラで揃えるなら、【セリア】から登場している110円アイテムが狙い目かも。今回編集部が見つけたのは、実用性もデザイン性も兼ね備えたネックウォーマーやイヤーマフ。この冬はハイクオリティな防寒グッズを身につけて、快適に過ごして。

チクチク感が少ないフリース素材のネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマーくすみカラー」\110（税込）

首まわりの冷え対策には、フリース素材のネックウォーマーがおすすめ。保温性のある素材でしっかり防寒できるのはもちろん、@ftn_picsレポーターのともさんによると「フリースなので肌へのチクチク感もなく」使えるそう。ドロストでキュッと絞ることでフィット感も調節できます。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザインで、冬の毎日コーデで手放せなくなる予感。

顔まわりが華やかに！ レオパード柄のイヤーマフ

【セリア】「ふかふかイヤーマフ レオパード」\110（税込）

今シーズンのトレンドとして注目を集めているアニマル柄。派手見えしそうでコーデに取り入れにくい……という大人女性も、小物ならトライしやすそう。ふわふわとしたフェイクファーのイヤーマフは、サッとつけるだけで華やかな顔まわりに仕上がりそうです。レポーターのともさんによると「イヤー部分は耳あたりも柔らかで、気持ちが良い」とのことで、プチプラながらストレスフリーに使えているようです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M