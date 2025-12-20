¥È¥ß¥«¿·¼Ö 12·î¤Ï¡ÖÆü»º ¥êー¥Õ¡×¡Ö¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆü»º¤ÎºÇ¿·ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¯ー¥Ú¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ìー¥É¤¬¥È¥ß¥«¤Ë¡ª
¡¡Ëè·îÂè3ÅÚÍËÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î¤Î¿·¼Ö¤«¤é¥È¥ß¥«¡ÖNo.21 Æü»º ¥êー¥Õ¡×¤È¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö47 ¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¾å¡§47 ¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¿¥Ç¥£ー¥éーÂ¦¡§No.21 Æü»º ¥êー¥Õ
¡¡12·î¤ÏÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¡ÖNo.21 Æü»º ¥êー¥Õ¡×¡¢¡ÖNo.26 ¥¹¥º¥ ¥¹¥Úー¥·¥¢ ¥®¥¢¡×¡¢¡ÖNo.146 ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥«ー¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆü»º¤¬È¯Çä¤¹¤ë¥êー¥Õ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇÆ°¤¯ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤Ç¤¹¡£2010Ç¯¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ°ÎÏ¸»¤Î¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¤È¤Ê¤ëBEV¤È¤¤¤¦¤â¤ÎÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥È¥ß¥«¤Ï2025Ç¯ÅÐ¾ì¤Î3ÂåÌÜ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥º¥¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Úー¥·¥¢ ¥®¥¢¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬²÷Å¬¤Ê·Ú¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎSUV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥È¥ß¥«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥«ー¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¥È¥ìー¥éー¤Ë¾è¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤¹¡ª¡Ú2025Ç¯12·î¤ÎÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤Î¿·¼Ö¡Û
No.21 Æü»º ¥êー¥Õ
No.26 ¥¹¥º¥ ¥¹¥Úー¥·¥¢ ¥®¥¢
No.146 ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥«ー
¡¡¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö47 ¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥è¥¿¤«¤é1981Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¹âµé¥¯ー¥Ú¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¾åµé¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤ËÅö»þ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥¤¥áー¥¸¥êー¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1991Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯12·î¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·¼Ö¡Û
47 ¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¡È»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤È¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤ÎÀÅÅÅ¾ÆÉÕÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¤â¶¯¸Ç¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¼ê¤ÎÃæ¤Ç³ÊÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨Îß·×10²¯Âæ¤òÆÍÇË¡ª¤ª¤è¤½1.8ÉÃ¤Ë1ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¤è¤¯Áö¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ß¥«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¡×¥ì¥Ó¥åーÌÜ¼¡
¢§º£·îÈ¯Çä¤Î¥È¥ß¥«¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢§No.21 Æü»º ¥êー¥Õ
¢§47 ¥È¥è¥¿ ¥½¥¢¥é 4.0GT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
(C) £Ô£Ï£Í£Ù