この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【枯れた汐留】テナントの大量撤退→ゴーストタウン化で話題...都市開発の失敗例とまで言われた超一等地にある複合ビルの現在」と題した動画を公開。東京の超一等地・汐留にありながら、一時は「ゴーストタウン」とまで呼ばれるようになった複合商業施設「カレッタ汐留」の現状と、その背景にある複雑な要因を解説した。

2002年、総事業費約1500億円をかけた再開発プロジェクト「汐留シオサイト」の中核として、華々しく開業したカレッタ汐留。日本最大の広告代理店である電通の本社ビル内に位置し、開業当初は約60のテナントが出店。劇団四季の専用劇場や広告博物館なども擁し、多くの来場者で賑わいを見せた。

しかし、開業から約10年が経過した2013年頃には、すでに「都市開発の失敗例」との声も上がっていたという。動画では、汐留シオサイトが複数の街区に分けて開発されたことで「街全体の統一感に欠け、動線が分かりにくい」という構造的な問題があったと指摘。特にカレッタ汐留は、最寄りの新橋駅から最も奥まった場所に位置し、競合する商業施設が手前にあるため、人の流れが生まれにくいという地理的ハンディキャップを負っていた。

この状況に追い打ちをかけたのが、2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大であった。主要顧客であった電通をはじめとする周辺企業のオフィスワーカーがリモートワークへ移行したことで、来場者は激減。さらに、中核テナントであった電通が2021年に本社ビルを売却し、一部フロアを賃借する形に切り替えたことも大きな打撃となった。飲食店の撤退が相次ぎ、2022年にはテナント稼働率が64%まで落ち込み、「ゴーストタウン」と揶揄されるに至った。

一方で、動画ではコロナ禍が明けてからの「復活の兆し」にも触れている。2023年にはシェア型フードホール「汐留横丁」がオープンし、2024年には46階に絶景レストランが開業するなど、新たな魅力づくりが進行中だ。オフィスワーカーも徐々に戻りつつあり、2025年には稼働率が97%まで回復するとの見通しも紹介された。

カレッタ汐留の事例は、一等地の再開発であっても、アクセスの悪さや時代の変化によって苦境に陥る可能性を示している。街としての真の復活を遂げるには、「働くための場所」から「訪れる価値のある場所」への転換が求められており、今後の動向が注目される。

YouTubeの動画内容

00:50

「サラリーマンの聖地」新橋の歴史
02:26

カレッタ汐留と電通本社ビル
05:24

なぜ「ゴーストタウン」と囁かれているのか
08:46

現在のカレッタ汐留と復活への兆し

関連記事

東京23区に「限界集落」が？ 鉄道計画の頓挫で廃墟同然になったマンモス団地の今

東京23区に「限界集落」が？ 鉄道計画の頓挫で廃墟同然になったマンモス団地の今

 「雪崩に巻き込まれたかのごとく…」開店2ヶ月で一時閉店、キテミテマツドで起きていたテナント撤退の連鎖

「雪崩に巻き込まれたかのごとく…」開店2ヶ月で一時閉店、キテミテマツドで起きていたテナント撤退の連鎖

 「このままではゴーストタウン化してしまう」日産・追浜工場の生産終了で壊滅寸前、シャッター街に残された住民の悲痛な叫び

「このままではゴーストタウン化してしまう」日産・追浜工場の生産終了で壊滅寸前、シャッター街に残された住民の悲痛な叫び
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

霞の探訪記_icon

霞の探訪記

YouTube チャンネル登録者数 3人 2 本の動画
霞（かすみ）の探訪記は、あなたの「行ってみたい」に寄り添い、日本各地にある再開発都市やディープスポットを巡るチャンネルです。よかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントが動画作りのモチベーションになります...！
youtube.com/channel/UC0QT3BxyHbYTWggGnQzPVYQ YouTube