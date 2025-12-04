本田圭佑氏が指摘する「日本の意思決定の遅さ」日本のベンチャー投資を阻む日米の“構造的違い”とは？
経済解説チャンネルを運営するモハP氏が、「【ベンチャー投資】本田圭佑氏「日本企業の意思決定は遅すぎる」は本当か！」と題した動画を公開。サッカー元日本代表の本田圭佑氏が投じた一石について、日本と米国の金融システムの違いからその本質を鋭く分析した。
動画は、本田氏がシンガポールで開催されたイベントで「日本の投資家の意思決定は遅すぎる」と発言したことを紹介するところから始まる。モハP氏は、この発言の真偽をベンチャー投資の分野に絞って検証。結論として、本田氏の指摘は的を射ているとし、その根源には日米の金融システムにおける構造的な違いがあると解説した。
モハP氏によると、日本の金融は銀行を介する「間接金融」が中心であり、リスクを極端に嫌う銀行の審査プロセスが意思決定の遅さにつながっているという。一方、米国では投資家が直接企業に資金を投じる「直接金融」が主流だ。特にベンチャー投資の領域では、「エンジェル投資家」と呼ばれる成功した起業家などが自己資金で、自身の判断とリスクで迅速に投資を行う文化が根付いていると指摘する。
対照的に、日本のベンチャー投資は金融機関や大企業が組成したファンドが主体となることが多い。そこでは「サラリーマン」である担当者が、失敗した際に責任を問われることを恐れるため、意思決定が慎重かつ保守的になりがちであるとモハP氏は分析。「アメリカのエンジェル投資家のように大胆にスピーディーに投資の意思決定を行うことはできない」と断じ、これが本田氏の指摘する「遅さ」の正体であると結論づけた。この構造が、日本のベンチャー投資市場の成長を阻害している一因であると示唆し、動画を締めくくっている。
