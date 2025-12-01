冬のボーナス減額で「年収が100万円くらい落ちた」と嘆く30代女性　「子ども2人いるのにやっていられない」

年末が近づくと気になるのが冬のボーナスだ。懐が暖かくなると期待する一方で、会社の業績次第では厳しい現実に直面することもある。（文：篠原みつき）

神奈川県の30代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収450万円）は、支給された冬のボーナスを見て落胆したようだ。

「昨年から業績傾きがちにつき、27万円でした。ちなみに、昨年は35万円……。そのせいで、年収が100くらい落ちました」

ボーナス単体の減額幅は8万円ほどだが、業績不振の影響は月々の給与や夏のボーナスにも及んでいたのだろうか。年収ベースで「100（万円）」ものダウンとなれば、生活水準を見直さざるを得ないレベルだ。

女性には子どもが2人いるといい、「こんな状態のままはやっていられません」と嘆くのも無理はない。

「来年は下の子が就学するため、環境を変える予定です」

と、転職を示唆している。業績回復を待つよりも、安定した収入が得られる職場へ移るほうが得策かもしれない。

「ボーナスの代わりに除湿機を買ってもらいました」

一方で、そもそも冬のボーナスがないという会社もある。東京都の50代女性（事務・管理／年収550万円）の勤務先は建設業だが、「冬のボーナスはもともとありません」と明かす。

「うちの会社は春の決算にボーナスはでますが」としつつ、冬に関しては驚きの対応があったようだ。

「ボーナスの代わりに除湿機を買ってもらいました」

会社なりの配慮なのかもしれないが、現物支給とは珍しい。女性は「もしボーナスがもらえるなら、年末年始の準備につかっていることと思います。もしもらえるならですが」と念を押した。除湿機も実用的ではあるが、やはり現金で貰えるに越したことはないだろう。

