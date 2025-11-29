なぜ満洲で世界的にも珍しい「ゴム貨」が生まれたのか「太平洋戦争の厳しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員たちの奮闘があった。発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

戦場での悲劇と植民地での苦悩

「ゴム貨」の登場：満洲

満洲では第1章で触れたように、昭和20（1945）年1月から紙幣を満洲国印刷廠で製造することを目指して、昭和19年8月頃から準備を始めていた。

戦闘は太平洋・東南アジアや中国奥地で進んでいたが、既に米国の潜水艦は日本近海を遊弋している。下関や博多と釜山を結ぶ関釜連絡船や博釜連絡船の運航も安全ではなくなっており、日本（大蔵省印刷局）からの紙幣搬送も困難をきたしていた。このため印刷局・凸版印刷・大日本印刷などから印刷廠が譲り受けた印刷機は、潜水艦で対馬海峡・黄海を渡った。

次に材料だが、満洲では和紙の原料であるミツマタが手に入らない。そこで内モンゴルの塩湖に自生する藻をその代用とした。インクなどの化学資材は、児玉誉士夫が上海を拠点に運営していた児玉機関を通じて手に入れる。

こうして満洲中央銀行券の現地印刷が行われた。また1939（昭和14）年に日本の支援で、内モンゴルに蒙古聯合自治政府が設立（2年後に蒙古自治邦政府に改称）されたが、その中央銀行である蒙疆銀行の紙幣も満洲国印刷廠が印刷した。

もちろん戦争終盤時の硬貨用金属不足は、満洲も例外ではない。満洲でも1944年1月には1角アルミ貨が1.7グラムから1グラムというふうに小型軽量化された。さらにアルミ硬貨は飛行機製造原材料として回収することになり、その代替材料として軍需物資の中では比較的余裕のあった生ゴムで硬貨を製造することにした。作業に当たった満洲中央銀行造幣廠では、生ゴムにマグネシウムを添加して硬化・成型させた。

世界的にも珍しい「ゴム貨」は1945年3月に発行されたが、迷案もこの程度であれば何となく微笑ましい。回収したアルミ貨は日本軽金属の周防工場で飛行機の材料となり、アルミ貨を回収した満銀は関東軍から賞状を授与されている。最終的に満洲から日本に献納されたアルミ貨は重量換算で1800トンに達し、これは単発戦闘機700機分に当たる。

なお奉天にあった満銀造幣廠でも1944（昭和19）年5月頃より、金属節約のために陶製硬貨の試作が行われたが、これは発行されないまま終戦を迎えた。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」