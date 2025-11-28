『SPY×FAMILY』MISSION：46 「アーニャのじだい きちゃった」先行場面カット公開！
Season 3が放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』。MISSION：46の先行場面カットとサブタイトルが公開された。
『SPY×FAMILY』は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。
2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気作だ。
MISSION：46のサブタイトルは「アーニャのじだい きちゃった」。
なお、あらすじは放送後に公式サイトなどで公開される。
＜サブタイトル＞
MISSION：46「アーニャのじだい きちゃった」
＞＞＞MISSION：46先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
