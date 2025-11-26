アニメ『ほっぺちゃん 〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜』2026年1月より全国7局で放送開始！
「サン宝石」の人気キャラクター「ほっぺちゃん」を原作としたテレビアニメ『ほっぺちゃん 〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜』が、2026年1月より全国7局にて放送が開始される。
「ほっぺちゃん」は、ぷにぷにとした質感とキラキラのデコレーションが特徴のオリジナルキャラクターで、誕生から15周年を迎え、累計販売数は数千万個を超える人気シリーズ。アクセサリーや雑貨、文具など幅広い商品展開を通じて、子どもを中心に幅広い世代から支持されている。
そんな「ほっぺちゃん」がアニメ化！
つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触―――
女子小学生の間で大人気となったキャラクター ”ほっぺちゃん” がアニメで復活。
「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。
”がんそほっぺちゃん” は、そこへ現れた記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。
一方、現実世界。
OLの歩々（ほほ）は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。
どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――
サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る ”ガーディアンズ” にがんそほっぺちゃんも加わることに……。
サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！
オープニングテーマは、EXILE B HAPPYによる『Hope ＆ Jump （feat. Crystal Kay）』、挿入歌に天童よしみの『ほっぺちゃん音頭』と楽曲も豪華。
メインキャストは、久住琳、倉持京子（あみゅどる）、伊藤彩沙となっている。
放送局は、テレビ神奈川、チバテレ、テレ玉、北海道文化放送、山梨放送、西日本放送、BS日テレにて、2026年1月より順次放送開始となる。
今後、続報の発表も、お見逃しなく。
