¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¡ßTOMORROW X TOGETHER¤Î¸ÂÄê´ë²èÂè2ÃÆ♡
º£Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖTOMORROW X TOGETHER¡ß¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¡¦âÃÏª¡×¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë±þÊç¾ò·ï¤Î°Û¤Ê¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿²¤³¤í¤Ó¥È¥¥¥Ã¥³¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ÞÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡
Åìµþ¡¦Âçºå¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë♡
º£²ó¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1,650±ß°Ê¾å¤«¤Ä5ËÜ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥Á¥ã¥ß¥¹¥ëÁ´SKU¡¢âÃÏªis back¡¢âÃÏª¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î17Æü～2026Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢TXT¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÆüËÜ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³Æ¸ø±é10ÁÈ20Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÅìµþ¸ø±é¡Ê1·î21Æü¡¦22Æü¡Ë¤ÈÂçºå¸ø±é¡Ê2·î7Æü¡¦8Æü¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥ªー¥×¥ó´ë²è
¿²¤³¤í¤Ó¥È¥¥¥Ã¥³¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë ¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹6¼ï¥»¥Ã¥È
±þÊç¾ò·ïÉÔÍ×¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿²¤³¤í¤Ó¥È¥¥¥Ã¥³¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê¥µ¥¤¥ºÌó45¡ß77¡ß43cm¡Ë¤¬1Ì¾¡¢¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹6¼ï¥»¥Ã¥È¤¬3Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÈÄ¹¤á¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¡£TXT¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ÞÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎTXT¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¥Ü¥È¥ë
¥Á¥ã¥ß¥¹¥ëfresh 16¡ë 360ml TXT¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È 13¡ë 360ml TXT¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë ¥ì¥â¥ó 13¡ë 360ml TXT¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
ÆâÍÆÎÌ360ml¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ß¥¹¥ëfresh¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë16¡ó¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Ï13¡ó¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï339±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á´6¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¡¢¿ä¤·¤òÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦♡
TXT¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò♡
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Âè2ÃÆ¤Ï¡¢TXT¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¤ä¸ÂÄê¥Í¥Ã¥¯¥¿¥°ÉÕ¤¥Ü¥È¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë♡
±þÊç´ü´Ö¤äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ò·ï¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤È²á¤´¤¹½Ö´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£