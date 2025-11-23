¡Ú¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡ÛAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤¬ºÇÂç51%¥ª¥Õ¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ªÆÀ¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢ª Amazon¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
ÅìÆüËÜ¸þ¤±¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó ´ØÅìÉ÷¤À¤·¡×
¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó Åì ( 96g¡ß12¸Ä / ¥±¡¼¥¹ÈÎÇä ) ¥«¥Ã¥×ÌÍ ¤¦¤É¤ó (¤¢¤² Æþ¤ê / ´ØÅìÉ÷¤À¤· ) ¥«¥Ã¥×¤¦¤É¤ó È¢Çã¤¤ ÅìÍÎ¿å»º
3,059±ß ¢ª 1,499±ß¡Ê51%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÅìÆüËÜ¸þ¤±¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð ´ØÅìÉ÷¤À¤·¡×
¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð Åì ( 101g¡ß12¸Ä / ¥±¡¼¥¹ÈÎÇä ) ¥«¥Ã¥×ÌÍ ¤½¤Ð ( Å·ÍÈ¤²/ ¾®¤¨¤ÓÅ· ) ´ØÅìÉ÷¤À¤· ¥«¥Ã¥×¤½¤Ð È¢Çã¤¤ ÅìÍÎ¿å»º ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¥·¥ê¡¼¥º
3,059±ß ¢ª 1,499±ß¡Ê51%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¹á¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¡ÈºÌ¤ê¼·Ì£¡É¡£À¾ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò ¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×
¤É¤óÊ¼±Ò ¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó (À¾) ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥«¥Ã¥×ÌÍ 95g¡ß12¸Ä
2,569±ß ¢ª 1,774±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¥·¥Þ¥è¡£ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥Ç¥«¤¦¤Þ W¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×
ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥Ç¥«¤¦¤Þ W¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð 153g ¡ß12¸Ä
2,100±ß ¢ª 1,426±ß¡Ê32%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ìë¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡£¡Ö¥Ö¥¿¥á¥ó ¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¡×
¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ö¥¿¥á¥ó ¤È¤ó¤³¤ÄÌ£ 35g¡ß15¸Ä | Ìë¿© ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×ÌÍ ¾®Ê¢ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯ Âç¿ÍÇã¤¤ ¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
1,588±ß ¢ª 1,212±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1¿©¿©¤Ù¤Æ¤â100kcalÂæ¡£¡Ö¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¤ë¤µ¤á 1/3ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌ£¡×
¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯ ¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¤ë¤µ¤á 1/3ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌ£ 43g¡ß6¸Ä
1,432±ß ¢ª 907±ß¡Ê37%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
·Ü¥¬¥é¤â¾ßÌý¤È¤ó¤³¤Ä¤â¡£¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÌÍ¤Å¤¯¤ê¡×
¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÌÍ¤Å¤¯¤ê ¥«¥é¥Õ¥ë6¼ï¥»¥Ã¥È ( ·×12¸Ä / 6¼ï ) ¥«¥Ã¥×ÌÍ µÍ¤á¹ç¤ï¤» ( ¾ßÌý¡¦Ì£Á¹¡¦ÆÚ¹ü¡¦±ö¡¦Ã´¡¹ÌÍ¡¦¾ßÌý¤È¤ó¤³¤Ä ) ¿©¤ÙÈæ¤Ù È¢Çã¤¤ ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó ÅìÍÎ¿å»º
2,737±ß ¢ª 1,843±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¹¤Ã¤Ñ¿É¤¤»É·ã¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¹á¤ë¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¥Ì¡¼¥É¥ë¡×
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¹á¤ë¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¥Ì¡¼¥É¥ë [À¤³¦»°Âç¥¹¡¼¥×] ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥«¥Ã¥×ÌÍ 75g¡ß12¸Ä
2,544±ß ¢ª 2,004±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯&ÄãÅü¼Á¡×
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯&ÄãÅü¼Á¤µ¤é¤Ë±öÊ¬¹µ¤¨¤á [¤ª¤¤¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ] ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥«¥Ã¥×ÌÍ ¿©ÊªÁ¡°Ý 1¿©¤¢¤¿¤ê282kcal 78g¡ß12¸Ä
2,449±ß ¢ª 2,204±ß¡Ê10%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡õÄãÅü¼Á¤µ¤é¤Ë±öÊ¬¹µ¤¨¤á ¥«¥ì¡¼¡×
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡õÄãÅü¼Á¤µ¤é¤Ë±öÊ¬¹µ¤¨¤á ¥«¥ì¡¼ 85g ¡ß12¸Ä [ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á15g Åü¼Á50%¥ª¥Õ ±öÊ¬25%¥«¥Ã¥È ¥«¥Ã¥×ÌÍ ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó È¢Çã¤¤]
3,357±ß ¢ª 2,618±ß¡Ê22%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥é¡¼¥É¤Î¥³¥¯¤ÈÌ£Á¹¤Î»ÝÌ£¡£¡Ö¥é²¦ ¤È¤í½ÏÌ£Á¹¡×
¥é²¦ ¤È¤í½ÏÌ£Á¹ [¥é¡¼¥É¤Î¥³¥¯¤ÈÌ£Á¹¤Î»Ý¤ß] ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥«¥Ã¥×ÌÍ 118g¡ß12¸Ä
3,694±ß ¢ª 2,550±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÄãÅü¼Á¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Þ¤¤¡£¡ÖÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¥³¥¯»Ý¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×
ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¥³¥¯»Ý¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð[281kcal¡¢Åü¼Á25%¥ª¥Õ¡¢ÄãÅü¼Á¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢12¸ÄÆþ]
3,512±ß ¢ª 2,137±ß¡Ê39%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯Îý¤ê¹þ¤ß¶ËÂÀÌÍ¡£¡ÖÆüÀ¶¥Ç¥«¤¦¤Þ Ìý¤½¤Ð¡×
ÆüÀ¶¿©ÉÊ ÆüÀ¶¥Ç¥«¤¦¤Þ Ìý¤½¤Ð 157g¡ß12¸Ä
2,100±ß ¢ª 1,445±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Åü¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¡£¡ÖÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¤³¤Ã¤Æ¤ê¾ßÌý¡×
ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¤³¤Ã¤Æ¤ê¾ßÌý[192kcal¡¢Åü¼Á30%¥ª¥Õ¡¢ÄãÅü¼Á¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢12¸ÄÆþ]
2,446±ß ¢ª 1,712±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ÆÃÍ¤Î¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤ê¤À¤·¡×¤Î±ö¥é¡¼¥á¥ó
¹ñÊ¬ tabete ¤À¤·ÌÍ ÀéÍÕ¸©»º¤Ï¤Þ¤°¤ê¤À¤· ±ö¤é¡¼¤á¤ó 108g¡ß10ÂÞ ÊÝÂ¸¿© È÷Ãß
2,441±ß ¢ª 1,394±ß¡Ê43%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤ªÅò¤ò¤«¤±¤Æ3Ê¬¡£¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×5¿©¡ß6¸Ä
¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó 5¿©¥Ñ¥Ã¥¯ ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È ÂÞÌÍ (85g¡ß5¿©)¡ß6¸Ä
2,630±ß ¢ª 2,104±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 560ml ¡ß 24ËÜ ¿å Å·Á³¿å
2,055±ß ¢ª 1,620±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
[Amazon¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É]CCL ¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 2LPET ¡ß8ËÜ ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ÌµÌ£
998±ß ¢ª 864±ß¡Ê13%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í(Coca-Cola Zero)
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥¼¥í ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 500mlPET¡ß24ËÜ
2,352±ß ¢ª 1,882±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í(Coca-Cola Zero)
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë 500ml¡ß24ËÜ
2,082±ß ¢ª 1,882±ß¡Ê10%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
µµÅÄÀ½²Û µµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤· 100g¡ß12ÂÞ
1,788±ß ¢ª 1,272±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸ú²Ì ÌÀ¼£ ¥«¥«¥ª72%ÂçÍÆÎÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 1kg
6,210±ß ¢ª 4,338±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥ómini¥±¡¼¥ ¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼ 20¸Ä ±ÉÍÜ¤®¤å¤Ã¤È1¿©Ê¬ ¹¾ºê¥°¥ê¥³ ±ÉÍÜÄ´À°¿©ÉÊ ¸ÄÊñÁõ ¾®Ê¬¤± glico
1,362±ß ¢ª 1,056±ß¡Ê22%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢ª Amazon¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃêÁª²ñ¤â
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÃêÁª²ñ¤Ø¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ºÇÂç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ïµ»ö¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹