今日19日は冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪や雨は昼頃までで、次第にやむでしょう。今シーズン初めての積雪となっている所もあるため、路面凍結など車の運転には十分にご注意ください。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、師走並みの寒さが続くでしょう。

日本海側は昼頃まで雪や雨 路面状況に注意

今日19日は次第に冬型の気圧配置が緩むでしょう。上空の寒気も次第に弱まりそうです。





北海道の日本海側は午前中は雪が降るでしょう。太平洋側はおおむね晴れそうです。東北の日本海側も午前中は雪や雨が降り、雷を伴って強く降る所がありそうです。太平洋側も昼頃まで雪や雨が降りますが、次第にやんで晴れ間が出るでしょう。北陸から山陰、九州北部では昼前まで雨や雪が降る見込みです。今年初めての積雪となった所が多くなっています。積雪や路面凍結など、道路状況を良く確認し、車の運転などは十分にご注意ください。関東から九州にかけての太平洋側は晴れ間の出る所が多いでしょう。湿度が低めで空気が乾燥しますので、火の元、火の取り扱いにご注意ください。沖縄は雲に覆われて、夕方まで雨の降る所がありそうです。北よりの風がやや強く吹くでしょう。高波に注意が必要です。

各地で師走並みの寒さ

今日19日(水)も昨日18日(火)に続き、全国的に12月並みの寒さが続く見込みです。平年より3℃前後低いでしょう。



最高気温は、札幌は3℃、仙台は10℃、新潟は11℃、金沢は12℃、東京、名古屋、広島、福岡は14℃、大阪は12℃の予想です。高知と鹿児島は15℃でしょう。晴れ間が出ても冷たい空気に覆われて、大阪など、今シーズン一番の寒さになる所がありそうです。引き続き、寒さ対策を万全にしてお出かけください。

路面の凍結に注意

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。