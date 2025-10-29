トヨタ自動車は３０日〜１１月９日に開催されるジャパンモビリティショーに最高級車「センチュリー」のクーペを展示する。

市販化に向けて開発を進めるという。

センチュリーのクーペの試作車は、まばゆいオレンジ色の車体が特徴的だ。内装は２列シートだが、助手席がなく、左後部座席の乗員がスペースを広く使える構造になっている。座席には西陣織が使われている。

トヨタはセンチュリーを独立したブランドとして展開すると発表している。高級車ブランド「レクサス」より上の最上位に位置づける。

センチュリーはセダンとスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）が発売されている。サイモン・ハンフリーズ執行役員は「クーペはＳＵＶ、セダンとともにセンチュリーの威厳に趣を与える」と語る。

トヨタは今回のジャパンモビリティショーで、センチュリーのほか、レクサス、トヨタ、ダイハツの新たな試作車も展示する。

レクサスは６輪で走る３列シートの高級ミニバン「ＬＳ」。竹と杉を内装に施しており、山林の整備と雇用創出も表現している。

トヨタブランドからは未来のセダン「カローラ」を出展した。ダイハツブランドでは母と子２人の乗車を想定した小型車「ミゼットＸ」を披露した。

トヨタはジャパンモビリティショーの出展は「各ブランドの目的、役割、補完性を示す場となる」と話している。