YouTubeチャンネル「nanaちゃんねる」で活躍する人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、『【食べ放題】ビッグボーイの400円食べ放題で限界おかわりチャレンジしたら美味しすぎた！時間無制限で食べまくって満腹になったハンバーグ大好き爆食女のチートデイ【大食い】』と題した動画を公開。今回はビッグボーイに初訪問し、『ビッグなボディーを手に入れたグルメ系ユーチューバー山崎奈々です』と冒頭から気合い十分で店内へ突入した。



山崎さんは、ランチプレミアムセットを注文し、400円でサラダ、スープ、カレー、ご飯などが食べ放題となるサービスを体験。食べ放題コーナーでは「季節のサラダが多めで、今回は秋のサラダ」、「サラダはどれも味付けがしっかりしていて美味しかった」とコメント。さらに「極めつけはパスタサラダ。サラダとは名ばかりのガーリック醤油のがっつりした味付けは、いくらでも食べれちゃう味」と太鼓判を押した。



お肉として提供されたのはビッグボーイ自慢の『直火焼き大田原ハンバーグ』。山崎さんは「ビジュアルも香りも最高」と絶賛しながらも、まずは“ベジファースト”を貫く姿勢を強調。「お肉の前にまずはベジファースト。しっかりベジファーストを優先できる自分を褒めてあげたい」と自己評価していた。



そしてついに待望のハンバーグに到達。「卓上コンロのおかげでじっくりベジファしても、常に熱々焼きたてでハンバーグを食べれるのが嬉しい」「ガーリックソースとビーフ100%のハンバーグの相性がメーター振り切って限界突破してます」と、食レポにも熱がこもる。また、「肉肉しいハンバーグにご飯が進む」と大満足の様子で、「濃い味好きな人、いわゆる濃い味ラバーは絶対にハマる」と独自の視点を添えた。



さらに、食べ放題のカレーにハンバーグを“フルベッド”する裏技や、「カレーと相性のいいターメリックライスまで用意してくれるなんて、ボビーくんちょっとおしごできすぎやしませんか」とユーモアを交えながらサービスを称賛。デザートにはグレープフルーツから始まり、コーヒーゼリー「ゼリーというよりもはやスイーツドリンク」と表現するなど、〆までしっかり満喫した。



総括では、「ビッグボーイとは彼のことではなく、ハンバーグと食べ放題のメニューを美味しすぎて食べまくった我々の末路のことだと。全人類ビッグボーイ化計画に気づきながらも、美味すぎるがゆえ逆らえない。我々人類は成す術もなく満腹になるまで食べ続けるのであった」と、お馴染みのユーモラスで深い見解で動画を締めくくった。



