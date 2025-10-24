この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第5週「あらすじネタバレ 感想予想考察」というタイトルで、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんがYouTube動画をアップ。今回の動画では、これまで語られてきた主人公・時と銀次郎の別れ、さらに英語教師ヘブン来日による松江の人々との交流、新たな物語の展開予想について、トケルさんの鋭い考察が披露された。



動画冒頭でトケルさんは、「時と最後に結ばれるのが誰かは、もう皆さんわかっているかとは思いますが、ただ、銀次郎はこの後、実はすごい男になります」と切り出し、銀次郎のその後の人生に注目。「ある意味では、時と別れて、というか、松野家から離れて正解だったのかもしれません」と自身の予想を交えつつ話を展開した。



舞台は明治23年、22歳となった時がしじみ売りとして働く中、松江に英語教師ヘブンが来訪。時の周囲の人々が、外国人教師との出会いに戸惑いながらも、交流を深めていく姿が描かれる予定だという。ヘブンが「本当は新聞記者として来日した」ことや、「英語教育を期待される重圧に手が震える」繊細な心理も紹介した。



ここで話題は再び銀次郎へ。トケルさんは「銀次郎についていかなくてよかったと後で思ったかもしれません」と時の選択にも理解を示しつつ、「実は銀次郎はこの時社長になっています。会社を始めているんですね。成功したから迎えに行きたいということなんだろうと思います」と驚きの展開を語る。



現代に換算して「月に200円を稼ぐ＝大企業役員クラスの月収」といったデータも交え、「出奔するという選択は正しかったのではないか」と断言。「時のことを好きだったとは思いますが、人は好きとは違う選択を選んで成功する場合もある」と人間ドラマの奥深さに言及した。



さらに「銀次郎のモデルとなった人物も事業で大成功している」と実際の史実ともリンクさせながら、視聴者に独自の考察を提示。「これだけ成功した銀次郎が迎えに来て、時はどうするのかですね」と物語の今後の注目ポイントも示した。



