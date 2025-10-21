ハシコさんの漫画「助けるって、思ってたより難しい」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

ハシコさんの夫ハシオさんは、AED講習を受けた帰り道で、目の前で男性が倒れる場面に遭遇しました。周囲の人が無視する中、講習の内容を思い出して…という内容で、読者からは「エラい！」「尊敬します」などの声が上がっています。

ハシコさんは、インスタグラムで日常漫画とイラストを発表しています。ハシコさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ハシコさん「2024年からです。子どもの頃はよく漫画を描いていたのですが、なんと30年ぶりに再開しました」

Q.漫画を描くときに意識していることはありますか。

ハシコさん「『読む人がちょっと笑顔になれること』を意識しています。そのために、ほんの小さな『あるある』ネタや、共感できそうな出来事を織り交ぜるて、重くならず、楽しい空気で終わるように心がけています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ハシコさん「話を聞いた瞬間『やっぱりハシオだな〜』と感じました。しかもAED講習を受けた直後というタイミングも奇跡的で、これは漫画に残すしかない！と思いました」

Q.ハシオさんは、なぜAED講習を受けに行ったのですか。

ハシコさん「職場からの指示で受講しました。結果的に、その受講内容を覚えていてすぐに動けたので、行ってよかったです（ハシオ談）」

Q.もしハシコさんだったら、どうしたと思いますか。

ハシコさん「私はまず遠くから様子をうかがい、ソロソロと近づいて『だ、大丈夫ですか…？』と声を掛けるぐらいだと思います。動揺しやすいので、ハシオみたいに『即行動！』はできないですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ハシコさん「フォロワーの皆さんから、『とっさに行動に移せてすごい』『尊敬します』とたくさん褒めてもらいました。こちらとしてはちょっと笑える話のつもりで投稿したんですが、意外と真剣に受け止めてもらえたのが印象的でした。褒められてうれしい気持ちと、照れくさい気持ちが入り混じって、不思議な気持ちになりました」