【漫画】AED講習の帰り道、目の前で男性が突然倒れた！ 周りが見て見ぬふりの中、夫が見せた“神対応”に称賛の声【作者取材】
ハシコさんの漫画「助けるって、思ってたより難しい」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。
ハシコさんの夫ハシオさんは、AED講習を受けた帰り道で、目の前で男性が倒れる場面に遭遇しました。周囲の人が無視する中、講習の内容を思い出して…という内容で、読者からは「エラい！」「尊敬します」などの声が上がっています。
AED講習直後に起きた、偶然の出来事
ハシコさんは、インスタグラムで日常漫画とイラストを発表しています。ハシコさんに作品について話を聞きました。
Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。
ハシコさん「2024年からです。子どもの頃はよく漫画を描いていたのですが、なんと30年ぶりに再開しました」
Q.漫画を描くときに意識していることはありますか。
ハシコさん「『読む人がちょっと笑顔になれること』を意識しています。そのために、ほんの小さな『あるある』ネタや、共感できそうな出来事を織り交ぜるて、重くならず、楽しい空気で終わるように心がけています」
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
ハシコさん「話を聞いた瞬間『やっぱりハシオだな〜』と感じました。しかもAED講習を受けた直後というタイミングも奇跡的で、これは漫画に残すしかない！と思いました」
Q.ハシオさんは、なぜAED講習を受けに行ったのですか。
ハシコさん「職場からの指示で受講しました。結果的に、その受講内容を覚えていてすぐに動けたので、行ってよかったです（ハシオ談）」
Q.もしハシコさんだったら、どうしたと思いますか。
ハシコさん「私はまず遠くから様子をうかがい、ソロソロと近づいて『だ、大丈夫ですか…？』と声を掛けるぐらいだと思います。動揺しやすいので、ハシオみたいに『即行動！』はできないですね」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
ハシコさん「フォロワーの皆さんから、『とっさに行動に移せてすごい』『尊敬します』とたくさん褒めてもらいました。こちらとしてはちょっと笑える話のつもりで投稿したんですが、意外と真剣に受け止めてもらえたのが印象的でした。褒められてうれしい気持ちと、照れくさい気持ちが入り混じって、不思議な気持ちになりました」