この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【心臓外科医が専門的に解説】大動脈弁形成術～ROSS手術も視野に入れて～と題した動画で、川崎幸病院・川崎心臓病センター長・心臓外科科長の高梨秀一郎医師が解説。

主に大動脈弁閉鎖不全症の適切な診断と治療、術式について、これまでの経験と実績を踏まえた見解を示した。



高梨医師は「大動脈弁閉鎖不全症は専門の循環器内科医でも、なかなか正確な診断がつきにくい部分がある」と解説。その理由として、診断材料のひとつである特徴的な心雑音に乏しいことも多いため、「診断がついたときには、すでに病状がかなり進行していることが多い」と警鐘を鳴らした。その結果、「治療をしてもすぐに元に戻るとは限らず、治療が難しくなってしまう」と根本的な課題も指摘。



外科的な治療面では「近年、大動脈弁閉鎖不全に対しても、僧帽弁に対する手術と同じように形成術が行われるようになってきました」と現況を明かし、「正確な画像診断が手術の精度に直結する」と語った。

そこで、動画内では、診療放射線技師が実際の4D-CT画像を示し、画像診断の重要性を解説した。



また、「弁組織が十分にある場合には形成術が可能ですが、組織が足りなかったり、硬くなっていた場合は弁を置き換える『弁置換術』、さらに自己心膜を使った『再建術』もあるものの、『再建術』は将来的な逆流再発リスクには注意が必要」と治療選択のポイントを分析。「特に若年層や妊娠・出産を考える世代にとっては、薬の服用を続ける必要がある『弁置換術』はハードルが高い。そうした場合、我々が選択する手術の一つがロス手術です」と、長期的な治療展望と患者QOLの観点からロス手術（肺動脈弁を大動脈弁に付け替え、肺動脈弁には『人工弁』を付ける）の意義を解説。



一方で、「ロス手術は1弁の疾患に対し2弁を操作するために負担が大きい。そのため初回手術はやはり弁形成術が第一選択」とも発言。適切な手術を選択し、適切なタイミングに行うこそが「ライフタイムマネジメント」であり、大切なことだと語った。



動画の最後には、「一生を見据えた時、どのタイミングでどの手術を選択すべきかを主治医とよく相談し、患者さんにとってより良い方法を考えてほしい」と、専門家ならではの温かいメッセージで締めくくった。