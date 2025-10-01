°Û¼¡¸µ¤ÎÅ¸³«¤òÀ¸¤ó¤À°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤¹¤®¤¿¡×¡¡¥¿¥¤¥½¥ó¤ò»ØÆ³¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î¡ÈËÝÏ®¡É
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òËÝÏ®¤·¡¢È¿·â¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤éÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°æ¾å(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¼«¤é¤â¡ÖºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿Áê¼ê¤ò°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡È°µÅÝ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤À¡£¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¡ÈMJ¡É¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é·ÚÌ¯¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ²ÚÎï¤Ë¡È´°Éõ¡É¡£¹ë²÷¤Ê¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¡Ö²¶¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ËÈ¿·â¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ò¤É¤â°·¤¤¤ò¤·¤Æ¾¡Éé¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖÈ½Äê·èÃå¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¾¡¤Á¤ËÅ°¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤ËÉõ¤¸ÀÚ¤Ã¤¿°æ¾å¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÌÓ¿§¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ËÜ¾ì¤ÎÌ¾Çì³Ú¤â»É·ã¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIGHT with Teddy Atlas¡Ù¤Ç¡Ö°µÅÝÅª¤¹¤®¤¿¡×¤È¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥Æ¥Ç¥£¡¦¥¢¥È¥é¥¹»á¤À¡£
¡¡ÀïÁ°¤Ë¡ÖMJ¤Î·Ð¸³¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ò´Þ¤á¤ÆËÉÙ¤À¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤äµ»½Ñ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼ê¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥¤¥Î¥¦¥¨¤ËÈ½Äê¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë·ä¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¢¥È¥é¥¹»á¤Ï¡¢¤Û¤Ü¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤òºÆÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¥¿¥Õ¤ÊMJ¤Ê¤é¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬°µÅÝÅª¤¹¤®¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ®¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡Èº¹¡É¤òÀ¸¤ó¤ÀÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÃÏÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÂ®¤¹¤®¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¡¢Â¤â¡¢Â®¤¹¤®¤¿¤ó¤À¡£MJ¤Î¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÊý¤¬¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤°¤é¤¤¤Îº¹¤À¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¥Ë¥È¥í¤òÀÑ¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¼«¿®¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤¸¤ãÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Ê·°Ïµ¤¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¥ª¡¼¥é¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»¦µ¤¤À¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ï¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬¡Ø¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£º£Ç¯5·î¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿°ìÀï¤«¤é¡Ö³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Ç¤ÏÌµÃã¤ò¤·¤Æ¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬È½Äê¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¡Ø¤â¤¦ÌµËÅ¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¤½¤ÎÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤Èµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢MJ¤Ë¡È¹¶¤á¤µ¤»¤ëÅ¸³«¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢µÕ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡°æ¾å¤ò¡Ö¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥È¥é¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬´°À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤òË«¤á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]