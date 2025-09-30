ジャン＝ポール・エヴァンの夢とカカオ♡2025クリスマス新作コレクション

毎年テーマを掲げ、独創的なショコラを届けるジャン＝ポール・エヴァン。今年の2025-2026コレクションテーマは＜夢、そしてカカオ＞。世界中のカカオへの情熱と生産者への敬意を込めた特別なスイーツが勢揃いします。クリスマスシーズンを華やかに彩る「ビュッシュ ドゥ ノエル」や限定アントルメが、心に残るひとときを演出♡ 大切な人と囲む特別なテーブルに、幸せを運んでくれるラインナップです。

夢とカカオを表現したビュッシュ

コレクションの象徴となる「ビュッシュ ドゥ ノエル」は、人生をかけて追い求めてきた夢とカカオを融合させた特別なケーキ。今年は3種類が登場します。

ビュッシュ トゥー モモン：カメルーン産カカオのムースに山椒香るクレームブリュレを重ね、アーモンド風味のチョコ土台付き。6×16.5×6cm／8,532円（税込）

ビュッシュ レクレ：キャラメルクリームとヘーゼルナッツ入りのカカオムース。懐かしい記憶を呼び覚ます味わい。6×16.5×6cm／8,100円（税込）

ビュッシュ エヌコロサン（冷凍配送）：アニス香るサクサクのクルスティヤンがアクセント。7×17.5×4.5cm／6,912円（税込）

ココイチの秋限定♡「THE海老カレー」＆「豚玉あんかけカレーうどん」登場

限定アントルメで祝うクリスマス

クリスマス限定アントルメも豊富にラインナップ。

グアヤキル ノエル：カカオムースとアーモンドビスキュイ。ショコラのツリーが飾られた定番。6×15×5cm／5,616円（税込）

ショコラ フランボワーズ ノエル：ヴェネズエラ産カカオとフランボワーズの酸味が調和。赤いツリーが華やか。7×17.5×4.5cm／6,156円（税込）

オルセー ノエル：軽やかな口どけのカカオムースにアーモンドショコラ。7×17.5×4cm／5,940円（税込）

ベル イル オランジュ（オンライン限定）：オレンジジュレやシトロンヌガティーヌで爽やかな味わい。7×17.5×5cm／6,912円（税込）

夢とカカオをテーマに織りなすショコラの世界は、味わうたびに喜びと幸福を届けてくれます。

今年のジャン＝ポール・エヴァンのコレクションは、ビュッシュからアントルメまでどれも特別な存在♡ クリスマスの魔法を感じながら、大切な人と心温まるひとときを過ごしてみませんか。