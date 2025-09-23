¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥ª¥Á¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÆó¿ÊË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¡×¤Ë2Ëü8000¤¤¤¤¤Í¡ª»Ø1ËÜÎ©¤Æ¤¿¤é¡Ö29Ì¾ÍÍ¡×¡©Íý·Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ¿¿ô¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û2¥³¥ÞÌ¡²èËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥ª¥Á¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÆó¿ÊË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÍý·Ï¥Í¥¿¤òÄ¾µå¤ÇÉÁ¤¤¤¿2¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¡¢X(µìTwitter)¤Ç2Ëü8000·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»Ø1ËÜÎ©¤Æ¤¿¤é¡Ö29Ì¾ÍÍ¡×¡ÄÍý·Ï¤¢¤ë¤¢¤ëÌ¡²è¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó(@akmd_kuma)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ØÆó¿ÊË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¡Ù¡£1¥³¥ÞÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷¤¬½÷ÀµÒ¤Ë¡Ö²¿Ì¾ÍÍ¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡¢½÷À¤Ï»Ø¤ò1ËÜÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¸÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î»Ø¤ò¸«¤¿Å¹°÷¤Ï¡Ö29Ì¾ÍÍ¤´°ÆÆâ¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢»Ø¤òÆó¿Ê¿ô¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤À¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö2Ì¾ÍÍ¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎÃ¼¤ò0¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×¡Ö11101¤Ã¤Æ¸À¤¨¡×¤Ê¤É¡¢Íý¶þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä°ÛÏÀ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ºî¼Ô¤Î¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¿Í¿ô¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¡Ø»Ø¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö1¿Í¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ò¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¡ªÍý·Ï¥®¥ã¥°¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿ô³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î¥Í¥¿¤ÈÆü¾ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö¸ý¤¬¶¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âêºà¤ò¤¢¤¨¤ÆÉÁ¤¯ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ïÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀìÌçÅª¤ÊÍÑ¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¥Í¥¿¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Îµ¡²ñ¤Ç¤½¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ø¥¿¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¤Î¥·¥§¥¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÁÏºî¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²Ê³Ø·Ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä²òÀâÆ°²è¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥ëÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¤«¤·¤³¤¤¸¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂêºà¤Ë¤·¤¿¤¤Íý·Ï¥Í¥¿¤Ïº£¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¡¢ÁÏºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥Þ(@akmd_kuma)
