【タロット星座占い】6月は「運命が決まる月」あなたの運勢は？





【2026年6月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年6月のあなたの運勢は……？







夏の運勢が決まる「6月の見直し」

6月は「見直す月」。なんとなく続けていた人間関係や働き方に、「これ私に合ってる？」と違和感を覚える人も。15日前後からは空気が一気に軽やかに変化。止まっていた連絡が急に動き出したり、新しい仕事やお誘いが増えたりと、忙しくもワクワクする雰囲気になっていきます。後半は、自分の「好き」や個性を出している人に注目が集まりやすい時。ファッションやSNS、話し方など、見せ方を少し変えるだけでも流れが変わりそう。全部を完璧にこなそうとせず、今いちばん熱を注ぎたいことを選ぶことが運気アップの鍵に。





【牡羊座】 その「面倒くさい」が運気ごと逃しています

【牡牛座】 手放せない人から「静かに損していく」

【双子座】 絶好調。なのに9割が動けず終わる理由

【蟹座】 最高潮の運気

【獅子座】 「14日です」

【乙女座】 「気づけた人だけ」変わっていくでしょう

【天秤座】 「見逃さないで」そのサインがあります

【蠍座】 いよいよ「結論を出すとき」です

【射手座】 増える出会い。「本物の見極めること」です

【山羊座】 思いがけない追い風

【水瓶座】 いよいよ巡ってきました「恋とチャンス」

【魚座】 「勝負は後半です」幸運の大きさを決めるもの





（6月のあなたの最強日・全運勢・ラッキーアイテムを全公開）

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