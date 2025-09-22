約500億円を投じて筆頭株主に

9月12日、フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングス（フジHD）は、保有する東映アニメ株を一部売却して、約281億円の特別利益を確保することを発表した。東映アニメといえば、『ワンピース』や『ドラゴンボール』や『スラムダンク』、『プリキュアシリーズ』や『美少女戦士セーラームーン』を手がけた名門アニメ制作会社。フジHDにとってもトラの子のように思える株を手放したことと、一連の中居正広氏問題は無関係ではないとされる。

「フジHDは今、なりふり構わぬ経営改革に取り組んでいますが、背景にあるのが『物言う株主』の圧力です。村上世彰氏の長女・野村絢氏が、個人資産約500億円を投じて筆頭株主になった後もフジHDの株式を買い進めており、9月4日の時点で、旧村上ファンド系投資会社と合わせて合計17.33％を保有する大株主になっています。その野村絢氏らは、フジHDとの面談で今後株式を33.3％まで取得する可能性を示唆するとともに、不動産事業を手がける子会社のスピンオフ（切り離し）を書簡で要求しています。その狙いは、フジHDが保有する5000億円を超える不動産の支配権を得ることだと言われています」

中居正広氏

と、全国紙社会部記者。

港・大多両氏への50億円訴訟

「これに対して、フジHDは『特定の大株主が20％以上の株式を取得する場合に、既存株主に新株予約権を無償で割り当てる』という対抗措置を導入する方針を発表しています。旧村上ファンドへの対抗姿勢は明らかで、両者は静かな戦争状態に突入していると言ってもいいでしょう。

企業価値向上の具体策を求められているフジHDにとって、政策保有株の縮減は待った無しの課題。東映アニメ株売却は、真っ先に手を付けやすい案件でした。清水賢治・フジHD代表取締役社長はもともとフジテレビ局内のアニメ畑出身。東映アニメの社外取締役も務めていますから」（同）

フジテレビは8月28日に、元タレント・中居正広氏の「性暴力」事件に関して、港浩一・元代表取締役社長と大多亮・元専務取締役に対する50億円損害賠償訴訟を提訴している。この訴訟も、『物言う株主』を念頭に置いた一つの手段ということか。

「旧経営陣をフジテレビが提訴しなければ、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツ等が株主代表訴訟を起こすことも考えられたので、先手を打ったと言えます」（同）

「W村上」のプレッシャーに

「実際、昨年大きな騒ぎとなった紅麹サプリ問題では、小林製薬は純利益が半減し127億円の損失を計上しましたが、会社側は旧経営陣に対する損害賠償請求を起こそうとはしませんでした。

そこで、大株主である香港系ファンドのオアシス・マネジメントが2025年4月、創業家の小林一雅元会長とその息子の小林章浩元社長や元社外取締役の伊藤邦雄・一橋大名誉教授らを相手取って、135億円を請求する株主代表訴訟を提訴しています。

フジテレビの場合、総務省を怒らせたことも大きいでしょう。村上誠一郎総務相がこの4月、『放送に対する国民の信頼を失墜させた』といった異例の厳しい表現で行政指導を行なっています。監督官庁である総務省に改革姿勢を示す意味でも、50億円訴訟に踏み切ったのです」（同）

旧村上ファンドと村上総務相、いわば「W村上」のプレッシャーに直面したフジテレビとしては、なりふり構わず過去と決別する改革姿勢を示す必要があったということか。とすると、気になるのは、50億円訴訟の行方だ。

驚きの展開も想定

企業がかつてのトップらを訴えるのは、もはや珍しいことではない。

「2020年10月には、オリンパスの粉飾決算事件をめぐって、菊川剛元社長ら3人の旧経営陣に対する594億円の賠償命令が最高裁で確定しました。近年では、必ずしも被告の財産状況・支払能力を勘案しないで、経営責任を問う厳しい判決を下す例が相次いでいます。フジテレビの元社長・専務は、オリンパス事件と違って、直接的に違法行為に関与した訳ではありません。しかし、民放はスポンサー企業からの信用があってこそのビジネス。人権感覚が希薄なまま稚拙な対応を取った結果、CMスポンサー企業の撤退が相次ぎ放送収入が激減、会社に損害を与えたと認定されれば、巨額の損害賠償責任が認められる可能性もあるでしょう」（企業法務に詳しい弁護士）

さらに、驚きの展開も想定できるという。

「港元社長や大多元専務は、事件を『男女間の個人的な問題』と過小評価して初期対応を誤った訳ですが、事件の詳細やフジの会社としての対応等については、第三者委員会報告書の指摘と中居氏側代理人の反論とで食い違っている部分が多くあります。これらの事実関係は、経営陣の善管注意義務違反を認定する上で重要な争点になります」

和解で終わるとの見立ても

企業法務に詳しい弁護士が続ける。

「訴訟の展開次第では、港元社長・大多元専務側が反撃に転じ、あるいはフジテレビ側が主張を固めるために、当事者である中居正広氏や、性暴力の被害を受けた元局アナを『証人』として申請する事態にもなるかもしれません」

そうなると、フジテレビの屋台骨を揺るがした性加害事件の真相をめぐる「ブラックボックス」が遂に開かれることにもなる。しかし一方で、両者が手打ちして「裁判上の和解」で終わるという見立てもある。はてさてどうなるか。

国際コンプライアンスに詳しい北島純・社会構想大学院大学教授に聞くと、

「放送局が関わった性加害のケースとしてはこれまで、米FOXニュースCEOのロジャー・エイルズが同局のアナウンサーやキャスターにセクハラを迫った事例や、英BBCに出演する著名タレントであるジミー・サビルが番組出演者の少年少女らに対して性加害を加えていた事例があります」

としたうえで、こう続ける。

「事件の隠蔽に放送局が関与していた」例

「今回の中居正広氏の事件は、タレントが局アナに性加害を加えた（とされる）という点では、両者の複合的な事案と言えますが、FOXとBBCに共通して問題となったのが、事件の隠蔽に放送局が関与していたという点です。

これまで米国では、セクハラや性加害を隠蔽する手段として、被害者に『守秘義務契約』（NDA）を結ばせることや、紛争になった場合に公開法廷ではなく非公開の仲裁手続で処理する合意をあらかじめ雇用契約で交わしておく『強制仲裁条項』の存在が問題視されてきました。

FOXニュース事件の被害者である元キャスターのグレッチェン・カールソン氏は事件後、この強制仲裁条項がセクハラの隠蔽につながっているとして、勇敢にも法改正運動の先頭に立ち、2022年に『性的暴行・セクハラに関する強制仲裁撤廃法』という連邦法が成立しました。

これは、性的暴行やセクハラの場合に強制仲裁条項を無効とすることで、被害者が実質的に泣き寝入りすることなく、裁判に訴えることもできる権利を保障するものです。つまり、事件の隠蔽を許さないという狙いがあります。

こうした動きを踏まえると、たしかに被害者のプライバシー確保との兼ね合いは難しいところですが、仮に今回のフジ50億円訴訟で『裁判上の和解』が成立して、事件の真相が不明なまま決着したら、いささか疑問を呈されることになるかもしれません」（同）

つまりセクハラ・性加害事件では、被害者のプライバシー保護はもちろんのこと、それに加えて加害者側の隠蔽を許さないという視点が重要だ、というのが最近の流れだというのだ。

フジテレビは総務省の行政指導でも、説明責任を果たす姿勢の欠如を厳しく批判された。50億円訴訟でも、単なる和解では決着しない可能性があるようなのだ。

デイリー新潮編集部