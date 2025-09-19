¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ëÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ë¶Á¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×
© Disney
²Á³Ê¡§2,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü
Äó¶¡»þ´ÖÂÓ¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥à¡¼¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¼¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¥Ö¥ë¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¿§ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤ÇËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎË¹»Ò¤ò¡¢´Ý¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¼ª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Þ¥ó¥È¤ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉ³¤âÀÖ¤È²«¿§¤ÎÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥à¡¼¥¹¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡ù
»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î1Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
