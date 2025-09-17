【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」の会場マップを公開した。

開催までおよそ1週間と迫る中、会場のマップが公開された。幕張メッセの展示ホール1～11、イベントホール、国際会議場まで全館を使用する形での開催となり、SIEやカプコン、コナミデジタルエンタテインメントやスクウェア・エニックスといったメーカーに加え、ライアットゲームズやハピネットも大きなブースを構えている。

また、未来を担う子どもたちへの支援を目的とした募金プロジェクト「GAME with YOU 募金」を開始する。これは“つながりの力”を社会へ還元する東京ゲームショウを皮切りに発足する寄付プロジェクトとなっており、2025年度は未来を担う子どもたちの学び・生活・成長を支援する活動を応援対象としている。実施期間は9月より2026年3月までで、法人を除き個人からの寄付を受け付けている。また、d払いによる募金も可能となる。

【日本語マップ】【英語マップ】主要コーナー・エリアの場所

【1ホール】イベントステージ／ゲームアカデミーコーナー／一般展示

【2～8ホール】一般展示

【9～11ホール】ビジネスソリューションコーナー（一部ビジネスデイのみ）／AI テクノロジーパビリオン（ビジネスデイのみ）／スマーフォンゲームコーナー／ゲーミングハードウェアコーナー／e スポーツコーナー／ゲーミングライフスタイルコーナー／AR/VR コーナー／オールアクセシビリティコーナー／インディーゲームコーナー

【10～11ホール 2Fエスプラナード】インディーゲームコーナー

【国際展示場】 ビジネスミーティングエリア（ビジネスデイのみ）

【屋外】コスプレエリア（9ホール東西）、フードコート（4-6ホール南・9ホール南）

