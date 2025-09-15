この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uberで料理が届かないお客さんが続出？単価減少で配達員離れが進んでいる兆候か」と題した動画を公開。“件名の通り、UberEats環境の悪化”を、現役配達員かつ利用者双方のリアルな声を集めて詳細に語った。



冒頭、レクター氏は「横浜市の中都市で自転車稼働していますが、最近の単価があまりにも低すぎる」と、体感したUberEatsの厳しい現状を報告。SNSへの投稿を例に、「Uberでお昼ご飯頼んだが、ずっと別の配達パートナー探しの表示のまま1時間以上届かない」や「もう2時間待ち、飯死んでるのでは？」など、遅配・未配達に苦しむお客さんの声を紹介した。



「これは大雨の日だったという事情もあるが、それでも“キャンセル料を客が払う理不尽さ”には、Uberは本当にどうかしている」と指摘。「UberEatsは害虫、この世から消えた方がいい」とまで嘆く利用者コメントにも「辛辣な声が目立つが、これはシステムへの怒り」と冷静に言及した。



実際のところ配達員側にも“低単価問題”は深刻な影を落としているとし、「土日の昼ピークでも単価が低すぎる。出前館なら5キロで1000円程度の案件もあるが、Uberはクエスト込みでも話にならない。特に自転車稼働者には距離5キロ以上のシングル案件はまず飛んでこない＝配達員が決まらず遠方へ飛ばしている証拠」と業界の“異常”を警鐘。「こういう案件ばかり飛んでくるため応答率も悪化。拒否せざるを得ないが、不利益はないと公式見解があるものの、無視できない現状」だと続ける。



さらに「もし配達が円滑に回っているのならコストカットも理にかなう。しかし実態は“お客さんが届かずに待ち苦しみ、加盟店も迷惑を被る”状況。単価の下げ過ぎは明らかに問題」と再三強調。「今年1月、昨年8月のように大量廃棄・食品ロスにもつながりかねない」と危惧した。



加えてレクター氏は「Uberの単価下げにより、配達員が他社デリバリーへ流れるのは当然」とし、「出前館やWolt、ロケットナウを含めた稼働実感」を具体的データで解説。「他社でも稼ぎにくくなっているが、Uberの“極端な単価減少が配達員離れ→さらなる料理遅延”を悪循環させている」と現場の“構造的危機”を訴える。



最後に、「皆さんのエリアはどうですか？横浜では明らかに厳しく、他の地域の状況も知りたい」と視聴者の声を募り、動画を締めくくった。