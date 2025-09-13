片づけライフコーチのパンダみゆき氏、「楽かどうかがすべて」と語る収納論！闇雲な真似に警鐘
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された「【片づけのコツ】これだけは知っておいてほしい『収納の極意』～あなたの暮らしを楽にする失敗しない収納技や便利グッズの活かし方」にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、収納技や便利グッズの選び方について独自の視点から語った。
みゆき氏は冒頭、「片付けに収納技はいらない」という刺激的なテーマで視聴者へ語りかけ、「収納技が全くいらないということではなくて、逆に収納技がないから片付かないって思われている方がすごく多いので、そういうことじゃないよなと思う」と、多くの人が“片付かない理由”を誤解している現状を指摘した。
SNSや本で話題の収納術やグッズを「真似しても、かえって暮らしがややこしくなってしまう」ケースも多いとし、「むやみに真似をして同じことの繰り返しになるなと思って、なるべく発信しないようにしていました」と語るみゆき氏。「収納の基本としては、そこにとにかく置いてある状態が一番楽だっていうことを基本として、まずここをしっかりと認識してもらいたい」と、“楽に出し入れできることこそ収納の極意”だと強調する。
また、クライアントの事例を引き合いに「良かれと思ってやった収納技も、その人にとって少しでもめんどくさいと思えば、長続きすることはありません」と断言。人によって“めんどくさい”と感じることは異なり、「知らず知らずのうちに、めんどくさいっていうものを回避するんだと思います」と人間の本質にも迫った。
動画の終盤には「収納の極意はもう楽かどうか、本当にこれしかないと私は思っています」と言い切る。「やみくもに真似をするのではなく、しっかり吟味した上で取り入れていっていただきたい」と、視聴者一人ひとりが“自分に合った収納”を見つける重要性を呼びかけ、動画を締めくくった。
整理収納コンサルティング「片づけパンダ」代表パンダみゆきレコーディングエンジニアとして培った繊細な感性と、企業マーケティングでの経験を活かし、「片づけるのは物じゃなくて自分」という確信のもと、『物との対話』を通じて、物理的な整理整頓と心の片づけを同時に行う、独自のメソッドを確立。