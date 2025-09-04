AI²òÀâ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖAI¤Ç²òÀâÆ°²è¤È²òÀâ²»À¼¤Ë³×Ì¿¡×NotebookLMºÇ¿·µ¡Ç½¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡ØÌµÎÁ¤ÎAI¥Îー¥È¡ÖGoogle NotebookLM¡×¤Î¿·µ¡Ç½²òÀâ¡ª ～ÆüËÜ¸ì²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¼ÂÁõ¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È²»À¼½ÐÎÏ¥Ñ¥¿ー¥óÄÉ²Ã～¡Ù¤Ç¡¢AI²òÀâ¼Ô¡¦¥ß¥é¥¤¤µ¤ó¤¬Google¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNotebookLM¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç²¾ÁÛ¥Îー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¾ðÊó¤òAI¥Á¥ã¥Ã¥È·ÐÍ³¤Çµ¿Ìä²ò·è¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È·Á¼°¤Î²»À¼¤ä²òÀâÆ°²è¤Î¼«Æ°À¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö8·î²¼½Ü¤«¤é9·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È²»À¼À¸À®µ¡Ç½¤Ë¿·¤·¤¤¥Ü¥¤¥¹¤äÉ¾ÏÀ¡¦µÄÏÀ·Á¼°¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏ¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢AI¥Îー¥È¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ°²è¤Ï2¾Ï¹½À®¤Ç¿·µ¡Ç½¤Î²»À¼²òÀâ¤ÈÆ°²è²òÀâ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï²»À¼½ÐÎÏ¤Î¸À¸ìÀÚ¤êÂØ¤¨¤äÄ¹¤µÄ´À°¡¢»Ø¼¨¥¬¥¤¥É¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤Ç¤Ï½¾Íè1¼ïÎà¤À¤Ã¤¿Podcast²»À¼¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤¬4¼ïÎà¤ËÁý¤¨¡¢Ä¹¤µ¤â£²Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÍ×Ìó¤«¤é¾ÜºÙ¤ÊËÜ³Ê²òÀâ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢OpenAI¤ÎGPT-5È¯É½»ñÎÁ¤òÎã¤Ë¡ÖAI¤¬¾ÜºÙ¡¦³µÍ×¡¦É¾ÏÀ¡¦µÄÏÀ·Á¼°¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼«Æ°²»À¼²½¤·¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬AIºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡É¡×¤ÈÀ¸¤¤¿³èÍÑ¥·ー¥ó¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡ÖPodcast¤ÎÄ¹¤µ¤äÍ×Ìó¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Ï¡È»È¤¦¿Í¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆâÍÆ¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAI¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¡É¡×¤È¤½¤Î¿¿²Á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤â¸¡¾Ú¡£¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ß¥é¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ø¼°X¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²òÀâÆ°²èµ¡Ç½¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
